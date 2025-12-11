Les possesseurs de ces deux anciennes versions de smartphone Google Pixel devraient prêter attention à cette mise en garde importante. Il semblerait que des soucis de batterie viennent frapper certains modèles et ce serait même potentiellement dangereux. Les témoignages semblent en tout cas se multiplier, ce qui n'augure rien de bon.

Des utilisateurs de Google Pixel ont de sérieux problèmes

Tous nos outils et accessoires du quotidien ont une durée de vie. Elle peut être de quelques jours, semaines ou bien souvent, et heureusement, de plusieurs années. C'est le cas en général des smartphones, désormais ancrés dans notre quotidien, presque devenus indispensables pour de très nombreuses tâches. Les Google Pixel, comme beaucoup d'autres marques, ne sont toutefois pas exempts de défauts ou de problèmes. C'est le cas en ce moment avec les Google Pixel 7 et 7 Pro, des smartphones de 2022 qui ont aujourd'hui de sérieux soucis de batterie potentiellement dangereux.

Depuis des semaines, pour ne pas dire des mois, plusieurs propriétaires ont signalé des déformations significatives de leur batterie, pouvant même altérer la forme de la coque du téléphone. Il semblerait que les batteries des Google Pixel 7 et 7 Pro se mettent à gonfler au fil du temps. Ce n'est pas la première fois que Google a des problèmes avec ses téléphones, la marque ayant déjà reconnu des soucis avec les Google Pixel 6a et les Google Pixel 7a. Des problèmes bien plus graves, certains ayant même carrément pris feu. Des problèmes qui font écho aujourd'hui à ce qui se passe avec les Pixel 7 et 7 Pro et qui inquiètent sérieusement les utilisateurs et à juste titre.

Pixel 7 ©Eric Zeman

Que faire en cas de problème ?

Contacté par PC Mag, Google a même donné une réponse à l'affaire, affirmant que ces problèmes de batteries sur les Google Pixel 7 et 7 Pro pouvaient être liés à tout un tas de facteurs. Il n'y a donc pas de solution miracle si ce n'est contacter immédiatement le support de Google. Pour l'heure, Google se défend en affirmant que toutes les batteries sont vouées à être remplacées à terme après un certain nombre de cycles de rechargement. L'entreprise explique que plusieurs facteurs comme la température, les cycles de charge et décharge ou encore l'utilisation de l'appareil peuvent altérer cette durée de vie. En d'autres termes pour le moment, le souci viendrait de facteurs extérieurs à la batterie elle-même. Avant d'y voir plus clair, faites donc très attention si vous utilisez un Google Pixel 7 ou un 7 Pro, et prenez soin de votre batterie en faisant attention à votre usage, et en faisant en sorte de ne pas le laisser au soleil ou dans un endroit trop froid par exemple.