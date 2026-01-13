On le sait, si les produits Apple sont très appréciés et souvent de qualité, ils sont également très fermés. La marque aime baigner dans son écosystème et s'arranger pour que personne n'en sorte. Ça n'a cependant pas empêché Google de forcer le passage et d'y entrer par ses propres moyens, à la grande surprise des utilisateurs de smartphones qui, pour beaucoup, ne cachent pas leur joie face à une telle bonne nouvelle.

Google s'attaque à Apple avec sa nouvelle fonctionnalité

Fin 2025, Google a fait une annonce surprise qui a rapidement mis le sourire aux lèvres de nombreux utilisateurs de smartphones. Le géant de la tech a rendu son Quick Share compatible avec le système similaire d'Apple, AirDrop. Sur le papier, ça signifie qu'il est maintenant possible de transférer des fichiers sans aucune prise de tête, là où ça demandait pas mal d'efforts auparavant. Seul problème pour le moment, cette fonctionnalité n'est disponible que pour les possesseurs de smartphones Pixel 10.

Toutefois, ça ne serait qu'un début selon Alex Moriconi, porte-parole de Google. Il affirme en effet que cette exclusivité aux Pixel 10 n'est que temporaire. C'est un premier pas pour permettre à la firme de se familiariser avec cette nouveauté et de la porter sur d'autres appareils par la suite. Fait amusant, cette nouveauté n'est pas le fruit d'une collaboration entre Apple et Google. Il s'agit en réalité d'un travail parfaitement unilatéral de la part de Google, qui ne compte visiblement pas s'arrêter là.

©google

Un déploiement plus vaste attendu, mais pas pour tous les modèles de Pixel visiblement

Après les Pixel 10, Google serait en train de préparer une compatibilité avec sa gamme Pixel 9. Seul le Pixel 9a, l'entrée de gamme, ne serait pas concerné pour le moment. Aucune date de déploiement n'a pour l'heure filtré. Il se dit que la fonctionnalité arriverait avec une prochaine mise à jour d'Android 16 ou qu'elle attendrait carrément Android 17. Rien ne semble gravé dans le marbre. De plus, aucune allusion n'a été faite concernant les modèles plus anciens comme les Pixel 8 ou encore les gammes de Pixel 7 et 6. Il est tout à fait probable que Google préfère finalement se focaliser sur ses gammes récentes et celles à venir. Quoi qu'il en soit, la barrière qui séparait Google d'Apple commence à s'estomper peu à peu, une très bonne chose pour les consommateurs.