Google Maps pourrait bien rattraper son concurrent en adoptant la fonctionnalité qui en a fait le succès : l'avertissement des radars. On vous explique comment l'activer.

Waze va avoir du souci à se faire. Google Maps rattrape son principal concurrent avec une nouvelle fonctionnalité qui devrait faciliter la vie de bien des conducteurs. Alors que les applications de GPS se perfectionnent et inclus de plus en plus d'options pour vous accompagner pendant vos trajets, notamment en voiture, il manquait tout de même un outil devenu essentiel à celle-là : l'avertisseur de radar. Or, cette absence est désormais résolue grâce à une astuce très simple pour enfin vous prévenir et éviter une amende salée.

Vous ne louperez plus aucun radar grâce à Google Maps

À quand remonte votre dernière amende pour excès de vitesse ? À votre dernier trajet entre votre domicile et votre lieu de travail. À moins que vous n'ayez affolé le radar à l'occasion d'un récent départ en vacances. Il suffit parfois d'une erreur d'inattention ou d'une confusion entre les panneaux d'indication pour être un peu au-dessus de la limitation et recevoir, quelques mois plus tard, une facture des plus désagréable. Peut-être vous dites-vous que si vous aviez utilisez Waze comme GPS au lieu de Google Maps, ce ne serait pas arrivé. Eh bien, nous avons une bonne nouvelle pour vous : pas besoin de changer d'application fétiche.

En effet, une nouvelle fonctionnalité pour les radars a fait son apparition dans Google Maps pour faciliter la vie des conductrices et conducteurs. Ayant fait son apparition en fin d'année 2024 sur les smartphones Android, beaucoup d'utilisatrices et d'utilisateurs ignorent encore son existence. Pourtant, elle pourrait bien vous sauver la mise sur la route (et vous faire économiser quelques euros, voire quelques points sur votre permis).

© Henry Perks.

Si vous voulez que les radars apparaissent maintenant sur Google Maps, vous devez remplir quelques conditions très simples. La première est cependant la plus contraignante : ce système n'est disponible que sur les smartphones Android pour le moment. Si vous avez un iPhone, vous devrez donc passer votre chemin et rester sur Waze. Mais, si vous avez bien un téléphone adéquat, alors il vous suffira de télécharger en plus l'application gratuite TomTom AmiGo et de procéder ainsi :

Dans le menu de votre smartphone, rendez-vous dans « Gérer les applications », puis acceptez d'« afficher des éléments en superposition » afin que Google Maps et TomTom puissent fonctionner en même temps.

Ensuite, ouvrez Google Maps et appuyez sur les trois petits points en bas à gauche de l'écran pour accéder au Menu.

Toujours dans Google Maps, allez dans « Mode superposition » et recherchez l'application TomTom AmiGo dans la liste.

Autorisez les deux applications à se superposer.

Et voilà ! Après cette manipulation, Google Maps permettra l'affichage des radars grâce à TomTom AmiGo, application de référence dans le monde des GPS. Voilà qui vous aidera à respecter les limitations de vitesse et préserver la sécurité routière.