C'est le nouvel outil du moteur de recherche le plus connu au monde : Google Gemini va prochainement remplacer l'ancien assistant accessible à tous.

On utilise toutes et tous Google au quotidien, et ce, depuis des années. Le temps passant, on l'a vu évoluer et acquérir de plus en plus d'outils, jusqu'à proposer une suite bureautique complète et gratuite. Alors, forcément, il n'a pu échapper à la dernière tendance high tech qui fait couler tant d'encre chaque jour. L'IA s'est invité chez le géant américain qui a conçu un nouvel assistant, Gemini, qui s'apprête à complètement remplacer l'ancien.

Un changement de taille avec Google Gemini

La nouvelle est tombée en fin d'année 2025. Après un sursis de quelques mois, Google Assistant va finalement tirer sa révérence en 2026. Dix ans après son apparition, cet outil personnel pensé pour vous accompagner dans vos tâches va laisser sa place à un nouveau venu, Gemini. Profitant d'une intelligence artificielle encore plus poussée,

C'est surtout sur les smartphones Android que le changement sera palpable. Si les utilisateurs de la suite bureautique de Google ont déjà pu faire connaissance à Gemini sur leurs docs et autres tableurs, l'ancien assistant est surtout présent sur mobile. Dès lors, les habitudes des utilisateurs risquent d'évoluer avec l'arrivée de ce nouvel outil.

Surfant sur la tendance des assistants IA, comme c'est le cas chez Apple avec l'iPhone, Google veut mettre l'IA au cœur de son matériel. Ainsi, les smartphones Android vont voir très bientôt les performances de leur assistant faire un bond. Car si Gemini impressionne, ce n'est pas par ses générations de texte ou autre utilités que nous pouvons connaître ailleurs, ChatGPT en tête.

En effet, Google Gemini va révolutionner l'utilisation de l'IA à travers les smartphones par des fonctionnalités qui dépassent le mobile. Au-delà de ses capacités conversationnelles, il est déjà réputé pour son usage dans la domotique et avec les objets connectés. Allumer une enceinte, contrôler les appareils de votre maison... Et tout ça depuis votre téléphone. Ce n'est pas nouveau en soi, mais ça l'est en passant directement par l'assistant de votre téléphone.

Dès lors, cette étape représente un changement de taille dans la philosophie de Google. C'est d'ailleurs pour cela que le géant américain prend son temps pour déployer Gemini à grande échelle correctement. S'il a jugé bon de repousser le remplacement de l'assistant traditionnel, c'est parce que cette transition concerne des millions de mobiles à travers le monde. Mais maintenant, la date est fixée : c'est en mars 2026 qu'aura lieu la grande bascule.

© Google.