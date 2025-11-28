La crise économique touche certains pays plus fortement que d’autres. Aux Etats-Unis, le seuil de pauvreté est tel que certains ménages sont contraints de faire des campagnes de financement participatif pour payer leurs courses alimentaires.

Tim Cadogan, le directeur général de GoFundMe, a récemment observé une tendance inquiétante. De plus en plus d'Américains se tournent vers la plateforme pour financer leurs courses alimentaires. Une évolution qui illustre l’écart grandissant entre les budgets familiaux et les besoins essentiels dans un contexte économique de plus en plus difficile.

Faire une campagne de financement pour payer ses courses

Lors d’une interview avec Brian Sozzi pour le podcast Opening Bid Unfiltered, Cadogan a ainsi expliqué que les campagnes de financement participatif ne se limitaient plus aux urgences médicales ou aux catastrophes naturelles, mais s’élargissaient aux besoins quotidiens, notamment pour se nourrir. « Les produits de première nécessité ont considérablement augmenté au cours des trois dernières années », a-t-il déclaré. Un phénomène qui témoigne de l’aggravation de la précarité économique dans un contexte d'inflation persistante, de coûts d’emprunt élevés et de réserves financières de plus en plus faibles.

L’augmentation du nombre de campagnes pour les courses alimentaires marque un nouveau tournant. Là où GoFundMe était autrefois perçu comme un moyen d’aider à faire face à des urgences ponctuelles, il devient désormais un filet de sécurité pour de nombreux foyers qui peinent à boucler leurs fins de mois. Les familles doivent jongler entre les factures, les dettes et les dépenses quotidiennes. L’aide de la communauté devient alors une solution de survie, plutôt qu’un acte de charité pure. Le constat est alors amer. Les stratégies d’adaptation des ménages, comme l’achat de produits moins chers ou la réduction des dépenses non essentielles, ne suffisent plus. Cette situation de pauvreté touche particulièrement les jeunes générations et les foyers à faibles revenus, souvent incapables de faire face à des coûts en constante augmentation, notamment ceux des produits alimentaires, des loyers ou des services de garde d'enfants.

GoFundMe, une solution de secours pour des ménages les plus pauvres

Dans ce contexte, les campagnes GoFundMe pour financer les courses alimentaires sont révélatrices d’une réalité de plus en plus commune. Une partie importante de la population américaine se trouve au bord du gouffre, avec un choc économique potentiel qui pourrait les faire basculer dans l’arriéré financier. Pour ces foyers, le recours aux dons devient une nécessité plutôt qu’une option. Et si le phénomène touche énormément les Etats-Unis, il est également international et intergénérationnel. Cadogan explique également que la situation est compliquée en raison du transfert des richesses. Les baby-boomers passent des dizaines de trillions de dollars à leurs héritiers et à des œuvres de charité. Pourtant, la générosité, en pourcentage du PIB, peine à dépasser 2 % depuis des décennies.

Un paradoxe qui démontre que bien que de grandes fortunes se transfèrent, leur redistribution vers des causes sociales reste limitée. Le patron de GoFundMe voit cependant dans cette période de transition une opportunité. Ce notamment pour les jeunes générations, souvent plus engagées et connectées, d'influer sur l'évolution des dons et de la philanthropie. Ce en particulier pour des causes comme la sécurité alimentaire et la stabilité du logement.

Source : Yahoo