À l'ère où le numérique a une place extrêmement importante dans notre quotidien, il devient impératif de détecter les éventuelles arnaques ou d'éviter les publicités intrusives. S'il existe des solutions pour éviter les spams téléphoniques, les boîtes mails sont elles aussi sujettes à ce genre de pratique. Sur Gmail , il existe toutefois une fonctionnalité qui permet de se protéger, mais aussi de faire le ménage rapidement, efficacement et durablement. On vous explique comment faire pour l'utiliser, c'est à la portée de tous.

Tous les utilisateurs Gmail, le service de messagerie de Google, peuvent profiter d'une fonctionnalité permettant de trier automatiquement les mails entrants, d'un simple clic. Une manière facile et efficace de rediriger dans les spams les mails provenant d'expéditeurs frauduleux, ou de publicitaires dont on ne veut pas entendre parler. Il va de soi que vous devez obligatoirement faire très attention lorsque vous utiliserez cette fonctionnalité. Il serait dommage de bloquer un mauvais expéditeur à cause d'une faute d'inattention.

Rendez-vous sur l'application web ou mobile de Gmail et connectez-vous avec l'adresse mail que vous souhaitez « nettoyer ».

Dans le menu à gauche, cherchez « Gérer les abonnements ». Il se peut que vous soyez obligés de dérouler le menu en cliquant au préalable sur « Plus ».

Une fois dans l'onglet des abonnements, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton « Se désabonner » de tous les expéditeurs dont vous ne voulez plus entendre parler. Tous les mails seront ainsi redirigés directement vers la boîte des spams avec une bannière expliquant pourquoi ils ont été redirigés. Notez que vous pouvez revenir sur votre décision si besoin.



Emplacement de la fonctionnalité pour gérer ses abonnements sur Gmail

Une autre solution radicale pour faire le ménage une bonne fois

Sur Gmail, une solution bien plus connue et surtout beaucoup plus radicale existe également, mais elle est quelque peu fastidieuse. Elle vous permet carrément de filtrer définitivement certaines adresses et même de les bloquer. De cette façon, les mails n'apparaîtront plus du tout dans votre boîte. Vous trouverez cette option dans directement dans le menu des Paramètres > Tous les paramètres > Filtres et adresses bloquées (le petit écrou en haut à droite de votre messagerie). Vous n'aurez ensuite plus qu'à créer des filtres personnalisés en saisissant les adresses mail que vous voulez bloquer. Il faudra cependant faire tout ceci manuellement et minutieusement pour éviter les erreurs.

source : support Gmail via Google