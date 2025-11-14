C'est un problème que de très nombreux utilisateurs Gmail rencontrent sans savoir comment le résoudre facilement : une boîte trop pleine qui arrive à saturation. Nous avons une solution pour vous.

Vous n'y aviez sûrement pas pensé. Quand votre boîte Gmail déborde, votre réflexe est certainement d'opérer un grand ménage numérique pour supprimer d'un coup. Cependant, cette méthode radicale risque aussi de vous faire perdre des contenus précieux. Mais tout trier prendrait un temps immense... Pourtant, il faut bien faire quelque chose puisque l'espace libre de la messagerie Google est limité. Ça tombe bien, car nous avons une solution ingénieuse et surtout gratuite à votre portée.

Votre boîte Gmail se remplit de plus en plus vite

On pourrait penser que 15 Go gratuit pour stocker ses messages dans Gmail, ce serait largement suffisant. Sauf que cet espace n'est pas réservé à votre boîte mail. Il concerne aussi vos fichiers Google Drive, ce qui inclut potentiellement des textes, des photos, ou encore des vidéos. Dès lors, on arrive vite à saturation, d'autant que le poids des images et autres contenus tend à s'alourdir avec leur qualité ces dernières années. C'est alors qu'on se retrouve bloqué, sans plus pouvoir envoyer ou recevoir d'e-mail.

Bien sûr, Google a bien une solution “simple” pour ses utilisateurs, mais elle payante. Automatiquement, vous vous verrez proposer un abonnement à One, son service de stockage étendu. C'est évidemment la réponse la plus pratique à votre problème. Néanmoins, cela implique de sortir la carte bleue sur la durée. Et si nous vous disions qu'il y a une astuce totalement gratuite ?

© Justin Morgan.

Une nouvelle adresse comme archive vers laquelle tout transférer

Puisque votre compte Gmail se voie allouer 15 Go de stockage gratuit, pourquoi ne pas créer une autre adresse afin de multiplier par deux cet espace ? En effet, Google ne limite pas le nombre de comptes qu'une même personne peut avoir à disposition. Dès lors, vous pouvez en créer un nouveau (et même plusieurs autres) vers lequel transférer vos contenus sans rien supprimer pour en faire une sorte d'archive personnelle.

Commencez avant tout par effectuer une sauvegarde complète de vos e-mails. Grâce à l'outil gratuit Google Takeout, vous conserverez une copie sur votre ordinateurs. C'est une bonne habitude pour être certain de ne jamais perdre vos données, surtout en cas de fausse manœuvre. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à transférer vos messages d'une adresse Gmail à une autre :

Connectez-vous à votre premier compte Gmail et rendez-vous dans les paramètres (roue dentée).

(roue dentée). Poursuivez dans l'onglet « Transfert POP/IMAP ».

». Sous « Téléchargement via POP », activez « POP pour tous les messages ».

», activez « POP pour tous les messages ». Dans le menu « Quand les messages sont récupérés via POP » et choisissez si vous voulez ou non supprimer l'e-mail original de votre boîte après le transfert, puis enregistrez vos paramètres.

Rendez-vous dans les paramètres de votre nouveau compte Gmail .

. Continuez dans « Comptes et importation » et cliquez sur « Ajouter un compte de messagerie » pour ajouter l'adresse de votre premier compte.

» et cliquez sur « Ajouter un compte de messagerie » pour ajouter l'adresse de votre premier compte. Sélectionnez ensuite « Importer les e-mail depuis mon autre compte POP3 ».

». Après validation, Gmail fera le travail tout seul.

Le transfert de messages d'un compte Gmail à l'autre s'effectuera en arrière-plan. Ne vous inquiétez pas si vous constatez que tous vos e-mails ne sont pas disponibles immédiatement dans votre nouvelle boîte. Le processus peut en effet prendre quelques minutes selon le volume à importer. Une fois que ce sera terminé, vous verrez votre stockage libéré de tout ce qui l'encombrait et pourrez reprendre vos communications !