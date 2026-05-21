À leur plus grande surprise, des géologues ont découvert le plus gros gisement d'un minerai indispensable dans un endroit insoupçonné : sous une région coréenne connue pour son vin.

De nombreux géologues à travers le monde recherchent des minerais rares aux propriétés révolutionnaires. La Chine transforme ces minéraux utilisés dans la fabrication de téléphones portables, de systèmes d'armement et d'autres produits du XXIe siècle. Or, des mineurs sud-coréens ont découvert sous une ville connue pour son vin un gisement de minerai qui, bien que non rare, pourrait faire de la Corée du Sud un leader en matière de ressources naturelles, grâce à un matériau potentiellement précieux une fois extrait et transformé.

Le plus gros gisement d'un minerai d'une grande importance découvert dans une petite ville de Corée du Sud

La découverte de ce fameux gisement a eu lieu dans le comté de Yeongdong, dans la province de Chungcheong du Nord, en Corée du Sud. On connaît principalement cette région fascinante et animée pour son vin, ses grands festivals de jazz et ses terrains de golf. Il s'agit d'une destination particulièrement prisée des touristes, mais ce que des mineurs ont trouvé pourrait bien changer le destin de la région, voire du pays tout entier.

Personne n'avait en effet imaginé que le sol sous les pas des habitants et des visiteurs de Yeongdong puisse receler une telle valeur. Pourtant, le gisement ainsi découvert est extrêmement précieux, puisqu'il s'agit d'un matériau, baptisé l'illite, qui pourrait contribuer au développement économique de la région et créer des emplois pour des décennies.

L’illite qui constitue le gisement ainsi découvert dans le comté de Yeongdong appartient à la famille des phyllosilicates, similaire au mica. Il affiche une texture exceptionnellement douce, une résistance à la chaleur jusqu’à environ 600 °C et une forte capacité d’absorption des métaux lourds et de décomposition des composés organiques. Il s'agit par ailleurs d'un matériau très prisé dans les batteries, les soins pour la peau, mais aussi pour l'industrie pétrolière.

Le début d'un nouvel avenir minéral pour la Corée du Sud ?

Suite à la découverte de ce gisement miraculeux, Yeongdong s'est engagée dans la recherche sur l'utilisation de l'illite. Un centre scientifique et de recherche est désormais dédié à ce matériau. Les responsables du développement économique s'efforcent de faire du comté un site de référence pour son extraction et la découverte de nouvelles applications.

Les scientifiques disposeront ainsi d'abondantes ressources et de nouvelles industries pourraient émerger, créant ainsi des emplois supplémentaires pour les Sud-Coréens dans une économie qui repose sur l'automobile, les smartphones, l'électroménager et les technologies de l'information.

Du fait de la découverte de ce gisement proprement historique, l'exploitation minière connaît un regain d'intérêt en Corée du Sud. Le pays doit donc recruter des mineurs, une perspective qui risque de ne pas séduire les jeunes diplômés. Cependant, le secteur de l'extraction minière est souvent bien rémunéré, malgré les risques pour la santé.

La Corée du Sud cherche à diversifier son économie, actuellement axée sur la fabrication de pointe et l'électronique, en misant sur l'extraction des ressources naturelles. Cette stratégie pourrait s'avérer payante à long terme, et les géologues resteront à l'affût de nouvelles découvertes d'autres exemples de gisement de métaux et de minéraux. Cela pourrait bien représenter l'avenir du commerce en Corée du Sud, et cela conviendrait parfaitement aux provinces hors de Séoul qui cherchent à créer davantage d'emplois bien rémunérés.