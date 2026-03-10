En août 2025, une entreprise allemande a découvert l’un des plus gisements de lithium au monde sous un ancien terrain d’exploitation de gaz naturel en place depuis plus de 50 ans.

Connue pour sa tradition minière liée au gaz, la région d’Altmark, située en Saxe-Anhalt en Allemagne, est un terrain privilégié par de nombreuses sociétés depuis 1969. Actuellement entre les mains de Neptune Energy, elle permet ainsi la production de gaz naturel, pour lequel cette dernière possède plusieurs licences d’exploitation. Le 24 septembre 2025, la compagnie a toutefois annoncé la mise en place d’une troisième licence, qui ne vise désormais plus à extraire des combustibles, mais du carbonate de lithium.

Un énorme gisement de carbonate de lithium découvert en Allemagne

En effet, aussi inhabituel que cela puisse être, Neptune Energy a remarqué que les saumures d’Altmark étaient fortement minéralisées et enrichies en lithium. Grâce à un processus d’échanges d’ions, produite à partir de la saumure, elle affirme ainsi être en mesure d’exploiter les 43 millions de tonnes de carbonate de lithium présents dans les sols du nord de Saxe-Anhalt, et situés entre 3 200 et 4 000 mètres TVDSS. De quoi en faire l’une des plus grosses sources de carbonate de lithium au monde, donc, avec une concentration moyenne de 375 mg/l.

D’après la compagnie, la présence du lithium dans la région d’Altmark s’expliquerait par la présence de phyllosilicates, et plus particulièrement de mica, que l’on retrouve dans les volcanites du Rotliegend et dans les clastes volcaniques redéposés dans le réservoir de grès. Grâce à des températures supérieures à 120 degrés, ces minéraux seraient ainsi entrés en interaction avec l’eau de formation, ce qui a contribué à enrichir les saumures de lithium avec le temps. Une aubaine pour Neptune Energy, donc.

Ceci explique notamment pourquoi l’entreprise a annoncé son intention de procéder à une extraction directe du carbonate de lithium à partir de la saumure, plutôt qu’au travers de l’exploitation à ciel ouvert avec les bassins d’évaporation. Ce qui lui permet, au passage, de présenter le projet comme une réutilisation des infrastructures énergiques existantes plutôt que comme un projet minier conventionnel. Car grâce à cela, Neptune Energy pourra alors compter sur ses licences déjà actives dans la région. Chose assez rare pour être soulignée.

Un projet prometteur sur le long terme

D’après Axel Wenke, directeur des nouvelles énergies chez Neptune Energy, la région d’Altmark « combine un potentiel géologique, une infrastructure établie et un savoir-faire technique, soit les conditions idéales pour mener à bien la transition de la production de gaz naturel vers l'extraction écologique du lithium ». Car il est vrai que ce nouveau projet s’inscrit dans le cadre d’une initiative européenne, partagée par la Commission européenne en mars 2023, qui vise à garantir l’approvisionnement en matières premières stratégiques directement depuis l’UE d’ici 2030.

Pour autant, Neptune Energy l'assure : ce projet d’exploitation de carbonate de lithium ne reste pour l’heure qu’une étape dans un processus bien plus long. En effet, la société a déjà laissé entendre qu’elle voyait en ce bassin quelque chose de bien plus important sur le long terme, et que son développement complet nécessiterait d’autres permis d’exploitation minière, suivis d’une phase de démonstration avant toute production commerciale. Altmark n’est donc pas encore une source d’approvisionnement achevée, même si elle semble déjà très prometteuse.

Source : Daily Galaxy