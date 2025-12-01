Le monde du cinéma pleure depuis plusieurs semaines un géant de l'industrie, l'artiste Drew Struzan, qui a tant contribué à faire rêver le public. George Lucas et Steven Spielberg lui rendent hommage.

Impossible que vous soyez passé à côté de son style si reconnaissable. Son sens du portrait, de la lumière et du grain... tout est iconique dans ses créations. Drew Struzan a laissé son empreinte sur Hollywood. Dès lors, les plus grands réalisateurs ne peuvent que saluer le travail d'un homme qui a participé, à sa manière, de l'aura et du succès de certaines des plus célèbres œuvres du 7e art. Émus, George Lucas et Steven Spielberg lui ont dit adieu à leur manière.

L'héritage visuel de Drew Struzan est intemporel

Disparu à 78 ans en raison d'un Alzheimer, le dessinateur Drew Struzan laisse derrière lui une myriade d'images iconiques de la Pop culture. Vous avez forcément croisé sa patte. De Star Wars (George Lucas) à Indiana Jones (Steven Spielberg) en passant par Harry Potter (Chirs Columbus) ou encore Les Goonies (Richard Donner), il a illustré autant de chef-d'œuvres qui peuvent remercier son trait unique pour avoir marqué l'esprit du public avec des affiches sublimes.

En tout, Drew Struzan signe plus de 150 œuvres du genre. À lui seul, il est devenu comme une encyclopédie illustrée d'Hollywood. Avec son trait audacieux, sa surexposition volontaire et des compositions dignes de tableaux de musée, il a hissé la création d'affiche au rang d'art à part entière. Face à ce talent rare, des réalisateurs comme George Lucas et Steven Spielberg ne pouvaient rester insensibles. C'est pourquoi le nom de l'artiste était parfois inclus dans les contrats, comme pour Star Wars La Menace fantôme dont l'affiche ne pouvait pas être retouchée afin que la même version soit diffusée à travers le monde.

© George Lucas et Lucasfilm Ltd / Drew Struzan.

Spielberg et George Lucas saluent le « magicien de l'affiche »

L'annonce de la disparition de celui qu'on surnommait le “magicien de l'affiche” a déclenché une forte vague d'émotion au sein de l'industrie du cinéma. Tout un tas de personnalité ont pris la parole pour exprimer leur admiration et leur reconnaissance envers Drew Struzan. Dans une lettre transmise au Hollywood Reporter, Steven Spielberg parle d'une créateur d'« œuvres d'art événementielles ». À ses yeux, sa créativité transformait les films en « destinations incontournables ».

George Lucas, le papa de Star Wars doit lui aussi beaucoup à Drew Struzan. D'ailleurs, outre la saga de la Guerre des étoiles, il a l'honneur de partager les affiches d'Indiana Jones avec Spielberg puisqu'il les a scénarisés tandis que son collègue était derrière la caméra. Pour lui, ces illustrations reflétaient parfaitement l'enthousiasme, le ton et l'esprit de chacun de [ses] films qu'elles représentaient ». Incontestablement, il reconnaît qu'il s'agissait d'un artiste de « très haut niveau ». Un artiste que ni le monde du cinéma ni le public n'oubliera.

© Page Facebook de Drew Struzan.