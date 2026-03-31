L’histoire est un éternel recommencement. Au fil des décennies, de nombreuses modes se sont succédées, marquant ainsi une certaine évolution au sein de notre société. Mais s’il y a bien une chose à retenir de ces dernières années, c’est que rien n’appartient jamais vraiment au passé. Que ce soit par nostalgie d’une époque qu’elles n’ont parfois pas connue, ou par simple curiosité, les jeunes générations aiment bien souvent se réapproprier les choses. Et la génération Z nous le prouve une nouvelle fois en réhabilitant progressivement… le téléphone fixe.

La génération Z renoue avec le téléphone fixe pour mieux se « déconnecter »

C’est en tout cas ce que constate Jackie Coates, directrice de la fondation australienne Telstra, auprès de Yahoo News. En effet, il existe selon elle une certaine volonté de la part des zoomers de « reprendre le contrôle de leur temps », à une ère où notre dépendance à nos smartphones et à la moindre notification qui s’y affiche se veut plus intense que jamais. C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi le téléphone fixe semble peu à peu revenir en force au sein des foyers australiens, tel le symbole d’une génération prête à tout pour réussir à se déconnecter.

« Il ne s’agit en aucun cas d’un rejet ou d’un retour à l’ère pré-numérique » insiste cependant Coates à ce sujet. « Il s’agit plutôt de trouver un équilibre ». Un équilibre que recherche par exemple Marina, une jeune femme de 28 ans, comme elle l’explique dans les colonnes de Yahoo News. « Il y a une pression qui nous pousse à être toujours connectés » déplore-t-elle. À force d’être constamment rivés sur nos smartphones, on en oublie le vrai sens de l’échange, mais aussi tout ce qui peut se passer en dehors de ces petits écrans qui ne nous lâchent jamais.

C’est pourquoi quand elle ne travaille pas, Marina décide désormais de prendre ses distances avec les réseaux sociaux. « Mon compagnon n’est pas sur les réseaux ; c’est grâce à lui que j’ai recommencé à parler au téléphone et à passer moins de temps [dessus] » explique-t-elle notamment. Car se couper des réseaux ne veut pas dire non plus rompre tout contact. Et c’est à ce titre que le téléphone fixe entre en jeu. « Pour moi, il y a une grande différence entre échanger avec quelqu’un par téléphone fixe ou même par portable, et simplement envoyer un SMS ».

© Tesltra / Yahoo News

Un retour en force après 150 ans d’existence

Et quand elle n’est pas au téléphone ? Marina profite de tout ce temps loin des écrans pour se livrer à des activités diverses, dites plus « traditionnelles », à l’instar de ce que faisaient autrefois les anciennes générations. Cuisine, sport, tricot, lecture, sorties entre proches, les exemples ne manquent pas. De quoi permettre à la génération Z de « se fixer des limites plus saines », donc, et de trouver un meilleur équilibre dans leur vie. Tout en offrant, au passage, une seconde jeunesse au téléphone fixe, qui fête cette année ses cent cinquante ans d’existence.

Source : Yahoo News