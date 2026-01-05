La Gen Z tend vraiment à imposer une nouvelle manière de vivre au bureau, notamment par leur utilisation du smartphone et des réseaux sociaux. Mais comment réagiriez-vous si on vous filmait au travail ?

Dans l'imaginaire collectif, le bureau est un décor banal et morne, lieu de vie de millions d'employés à travers le monde. Si la culture d'entreprise tend à varier d'un pays à l'autre, on se rend compte qu'elle est aussi sujette à variation selon les générations. La Gen Z typiquement, celle des actifs nés entre 1995 et 2009, impose de nouvelles manières d'être qui peuvent être relativement étonnantes, voire déconcertantes, pour leurs collègues plus âgés. La faute à une époque qui mise tout sur l'image et la popularité sur les réseaux sociaux.

La Gen Z réinvente la vie au bureau pour les réseaux sociaux

Celle qu'on surnomme la « génération Z » (ou « Gen Z ») a la particularité d'avoir grandi avec internet et d'avoir connu très jeune les réseaux sociaux. Dès lors, elle a suivi l'évolution de leurs codes et s'est familiarisée avec chaque nouvelle tendance émergente, a fortiori depuis l'avènement de TikTok. Et s'il y a bien une chose qu'elle a vite comprise, c'est que l'ordinaire a étonnamment le pouvoir de capter l'attention. En conséquence, son quotidien devient médiatique, jusque dans sa vie au bureau.

En effet, sous l'impulsion de la Gen Z ultra-connectée, le bureau est devenu une scène à part entière pour les réseaux sociaux. Nous pouvons le constater d'un simple coup d'œil sur les réseaux sociaux, en particulier TiKTok où les vidéos de personnes en poste pullulent. Or, parmi les trends (« tendances ») qui ont explosé ces derniers mois, il y en a une plus que surprenante. Il s'agit de “What I eat during my 9-to-5” (littéralement « Ce que je mange sur ma journée de travail »).

Ainsi, les plus jeunes du bureau n'hésitent pas à dégainer leur smartphone à chaque collation. Le but pour la GEN Z : immortaliser ce qu'elle et ses collègues mangent pendant leur journée de travail. Sandwich, salade, yaourt... autant de denrées avalées durant la pause déjeuner ou entre deux réunions. Rien d'extraordinaire, pourtant ça cartonne. Certaines vidéos cumulent plusieurs centaines de milliers de vues, voire des millions. Un phénomène très américain qui pourrait arriver chez nous.

https://www.tiktok.com/@b1gbimbo/video/7483613551572061471?q=what%20i%20ate%20during%20my%209%20to%205&t=1767366599657

Quand les trends en disent long sur toute une génération

Ce type de contenu peut laisser coi les générations plus anciennes, à mille lieux des codes des réseaux sociaux. Comprendre l'intérêt de voir quelqu'un manger sur son lieu de travail n'est pas forcément des plus évidents. Cependant, la formule cartonne bel et bien sur TikTok. Non seulement ce genre de vidéo rapproche les communautés des créateurs, peuvent avoir valeur de contenu “satisfaisant” et traduisent le rapport de la Gen Z au travail et au divertissement.

La Gen Z et la génération des moins de trente ans dans son ensemble tend à avoir un rapport unique au travail. On parle même de « conscious unbossing », un mouvement qui recherche plus de sens dans son activité et moins de responsabilités pour un meilleur équilibre. Ce genre contenu tendance décontracté en est particulièrement représentatif.

Cela dit, la trend “What I eat during my 9-to-5” est aussi emblématique d'un véritable business model pour certains. En effet, les firmes ont rapidement saisi la viralité de ces contenus. De ce fait, les créateurs et créatrices de contenu peuvent se voir proposer des partenariats visant à mettre en avant certains produits alimentaires contre rémunération. Cela incite d'autant plus réaliser de telles vidéos, et ce, alors que filmer son lieu de travail, et notamment ses collègues, pose de véritables questions de confidentialité et de droit à l'image. Jusqu'où ira la permissivité face aux tendances de la Gen Z ? La question se pose vraiment.