Pour beaucoup de boomers, la Gen Z n'est qu'une bande de jeunes à selfies obnubilés par TikTok. Mais si l'on se fie aux chiffres, elle s'apprêterait à devenir une force économique comme peu d'autres avant elles. En seulement deux ans, cette génération a en effet cumulé 9000 milliards de dollars de revenus. Et selon un rapport de la Bank of America, ce chiffre pourrait atteindre les 36 000 milliards de dollars d'ici 2030. Un chiffre qui pourrait ensuite grimper à 74 000 milliards en 2040. D'ici dix ans, la Gen Z pourrait alors devenir non seulement la population la plus nombreuse (30% de la population mondiale), mais aussi la plus riche. Quand on regarde la situation actuelle, difficile de se projeter autant.

La Gen Z pourrait devenir la génération la plus riche de l'histoire

Car, comme le souligne ce rapport, aujourd'hui, beaucoup de jeunes sortent de l'université avec des diplômes plein les mains et des poches quasi vides. Les opportunités sur le marché du travail existent, mais certaines sont inaccessibles en raison de frais de transport trop élevés ou de conditions précaires. Les enfants ? Trop chers. Acheter un logement ? Hors de portée pour la majorité. Et la conséquence directe, c'est que cette génération investit dans ses animaux de compagnie, cultive ses passions et retarde autant que possible les projets qui semblaient autrefois un passage obligatoire dans la vie d'un adulte. Autre facteur, et pas des moindres, le marché du travail est également impitoyable aujourd'hui. Le chômage de la Gen Z a bondi de 32% sur un an, et le constat est le même pour les postes plus qualifiés. Il y trop de diplômés pour trop peu d'opportunités, selon ce même rapport. Résultat, certains doivent accepter des emplois sous-qualifiés, avec des conséquences à long terme sur leur carrière, voire leur santé mentale.

Pourtant, le futur pourrait être plus radieux qu'ils ne le pensent. La Bank of America prédit en effet un renversement spectaculaire, déjà amorcé par une augmentation des salaires de la Gen Z de 8%, conséquence de leur entrée progressive dans le marché du travail. Mais ils devront remercier les boomers pour ce futur revirement de leur pouvoir d'achat. Grâce au fameux « Great Wealth Transfer », quelque 84 000 milliards de dollars devraient être transmis des baby-boomers et des seniors aux générations suivantes d'ici 2045. La part la plus importante reviendra naturellement à la Gen X et aux millennials, mais 40% des jeunes prévoient de recevoir un héritage. Et lorsque l'on combine cette future passation à des revenus en hausse, la Gen Z pourrait transformer radicalement le paysage économique.

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Une génération qui dépense plus que la moyenne

Déjà aujourd'hui, elle dépense plus que toutes les autres générations dans les biens et services de tous les jours. Loyers, études, petits plaisirs et gadgets… La Gen Z vit au jour le jour et dépense autant pour se faire plaisir que pour survivre. Mais demain, avec une réelle capacité d'épargne et de consommation, elle prendra le contrôle des marchés, dictant tendances et innovations. « Cette génération sera parmi les plus impactantes pour l'économie et la société. Entre nouvelles habitudes alimentaires, la réduction de la consommation d'alcool, le logement et l'épargne, la Gen Z redéfinira ce que signifie être un consommateur. », explique Bank of America dans son étude, qui se base avant tout sur le marché américain, mais qui devrait bien être à l'échelle planétaire. Ceux qui font aujourd'hui des danses TikTok seront donc les grands investisseurs de demain.