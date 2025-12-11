Dans un contexte économique en pleine mutation, où l'inquiétude grimpe pour les plus jeunes actifs, la Gen Z pourrait finalement étonner tout le monde avec un choix de carrière inattendu. Tandis que le monde professionnel s'agite autour de l'intelligence artificielle, de la quête de sens ou des jobs ultra-créatifs, la nouvelle génération de travailleurs emprunte un chemin à contre-courant. En effet, elle se tourne vers un métier autrefois considéré comme fade avec des piles de paperasses qui donnent davantage envie de bâiller que de se projeter. Pourtant, c'est bien là le choix de nombreux « zoomers », attirés par un salaire intéressant et des perspectives solides.

Le métier que tout le monde fuit sauf la Gen Z

Aux États-Unis, les professionnels expérimentés délaissent de plus en plus la champs de la comptabilité. En 5 ans seulement, on dénombre plus de 340 000 déserteurs dans un secteur où 75 % des effectifs restants approche de la retraite dans la décennie à venir. Les cabinets peinent à recruter, même les universités ont du mal à remplir leurs promotions d'étudiants, ce qui laisse les entreprises dans une situation compliquée. Mais tout cela, c'était sans compter sur la surprenante Gen Z.

Dans ce chaos, les jeunes semblent avoir trouvé le bon filon. Un partenariat entre l'Internal Revenue Service (IRS), soit l'agence fédérale en charge de collecter les impôts, et les universités américaines a permis de mettre sur pied le VITA. Il s'agit d'un programme bénévole qui invite les étudiants de la Gen Z à aider les citoyens dans le paiement de leurs impôts. C'est une manière de plonger la tête la première dans des situations fiscales complexes et à se familiariser avec toutes les nuances de la fiscalité. Ce faisant, le métier de comptable fiscal se hisse au sommet des emplois saisonniers qui embauchent le plus actuellement aux États-Unis selon la plateforme Monster.

Le programme VITA est donc une réussite. Il en découle une génération plus confiante et expérimentée au moment d'entrer complètement sur le marché du travail. La comptabilité apparaît alors comme un gage de stabilité, un trésor si précieux pour une Gen Z que tout le monde condamne d'avance sur le plan du travail et de l'économie. D'autant qu'en plus de venir en aide à des familles précaires, pour qui elle parvient à débloquer des milliers de dollars de crédits et de remboursement, elle parvient aussi à acquérir un savoir-faire valorisant. Ainsi, elle se tourne vers un secteur que tout le monde fuit et prétend à des salaires qui tournent autour de 93 000 $ pour ce qui est de la médiane, pouvant atteindre les 200 000 $ annuels. Comme quoi, les métiers qui paraissent les plus ennuyeux sont parfois les plus prometteurs.

