En attendant la saison 3 de House of the Dragon attendue dans le courant de l'été 2026, l'univers étendu de Game of Thrones, l'adaptation télévisuelle des romans A Song of Ice and Fire de George R. R. Martin, va en effet avoir droit le 19 janvier 2026 à une nouvelle addition au catalogue de HBO Max : A Knight of the Seven Kingdoms. En plus d'adapter le cycle des Aventures de Dunk et de l'Œuf, celle-ci va également marquer le grand retour d'une faction majeure, après neuf ans d'absence.

Retour à la Maison après neuf ans d'absence dans la prochaine série Game of Thrones

Pendant longtemps un véritable phénomène qui a provoqué un véritable séisme au sein de la pop-culture et du modèle des séries, Game of Thrones a malheureusement connu une fin qui a fait couler beaucoup d'encre en 2019. Elle a heureusement connu un nouvel essor grâce à House of the Dragon, relançant grandement l'intérêt des spectateurs pour les adaptations des romans de George R. R. Martin. À tel point que HBO prévoit de nombreux autres spin-off à l'avenir, dont A Knight of the Seven Kingdoms, avec une première saison de six épisodes attendue le 19 janvier 2026 sur HBO Max.

Celle-ci va d'ailleurs être synonyme d'un tournant important pour les fans de Game of Thrones. Pour rappel, il s'agit d'une adaptation des Aventures de Dunk et de l'Oeuf, qui retrace le parcours du chevalier Ser Duncan le Grand, et son improbable écuyer, l'Œuf, un enfant chauve souhaitant devenir son écuyer. Une histoire sur le papier plus intimiste que les grands conflits familiaux auxquels on a eu l'habitude dans Game of Thrones et House of the Dragon. Cela n'empêchera cependant pas nos deux compères de rencontrer certaines de ses familles, dont l'emblématique Maison Tyrell, qu'on avait plus revue depuis maintenant neuf ans.

Plus précisément, la Maison Tyrell sera représentée dans A Knight of the Seven Kingdoms par le Seigneur Leo « Longthorn » Tyrell, incarné sur le petit écran par Steve Wall. Il s'agira d'un des adversaires de Ser Duncan dans l'un des nombreux tournois qui jalonneront cette nouvelle série spin-off de Game of Thrones, qui se déroule 90 ans avant les événements de la série principale, et 100 ans après ceux de House of the Dragon.

© HBO

Pourquoi une absence aussi longue ?

La position chronologique de A Knight of the Seven Kingdoms dans la grande fresque de l'univers de Game of Thrones signifie donc que l'échiquier politique en place devrait peu ou prou s'aligner avec celui de la série principale. Outre la Maison Tyrell, d'autres Maisons « mineures » dans House of the Dragon comme les Stark et Baratheon devraient ainsi avoir plus de poids face aux Targaryen et Lannister qui dominent l'intrigue de House of the Dragon.

En effet, la Maison Tyrell dans cette première série spin-off de Game of Thrones n'était que brièvement mentionnée, mais n'est jamais apparue à l'écran. À cette époque dans la chronologie des œuvres de George R. R. Martin, elle occupe un rôle mineur et neutre dans le conflit opposant les deux branches antagonistes de la Maison Targaryen. C'est pourquoi les showrunners ont choisi de ne pas leur accorder une place prépondérante à l'écran.

Heureusement pour les fans de Margaery, Olenna et Loras Tyrell dans Game of Thrones, nous aurons donc l'occasion d'en rencontrer un ou plusieurs ancêtres dans A Knight of the Seven Kingdoms, après neuf ans sans voir les emblématiques seigneurs de Hautjardin à l'écran.

© HBO

Source : HBO