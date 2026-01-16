Game of Thrones est clairement une série qui restera longtemps en mémoire tant elle a su marquer son époque. C'était une véritable institution pour des millions de fans, à l'instar de The Walking Dead à sa plus grande forme. Une série dépaysante de par son univers de fantasy, mais aussi par ses ambitions et sa réalisation. Malheureusement, la fin de la série est un vrai cas d'école, une catastrophe qui n'aura été également (voire surpassée) que par Stranger Things récemment, si l'on en croit le retour des fans. Mais il s'avère que HBO n'a pas encore dit son dernier mot. La série principale Game of Thrones ne serait visiblement pas encore définitivement morte.

HBO Max veut faire oublier le désastre de la saison 8 de Game of Thrones

Le 19 janvier 2026, une nouvelle série Game of Thrones fait son entrée sur HBO Max. A Knight of the Seven Kingdoms n'aura pas pour vocation de continuer la série principale, mais au contraire, raconter l'une de ses légendes. Celle de Ser Duncan le Grand, un héros improbable qui sera dans Westeros un moment avec Egg, son jeune et fidèle écuyer. Avec House of the Dragon, la série est prévue pour durer un moment afin de rassasier les fans de l'univers, au même titre que l'autre spin-off préquel consacré à Aegon le Conquérant. Mais d'après le créateur de la licence, l'écrivain George R.R. Martin, une suite de la série principale serait en chantier, et peut-être même plus que ça encore.

C'est à l'occasion du festival Iceland Noir que l'auteur est revenu sur le sujet. En répondant à une question concernant l'avenir de la franchise sur petit écran, Martin a révélé qu'une suite de Game of Thrones était en développement. Une ou deux suites a-t-il précisé lors d'une prise de parole pendant sa table ronde à l'événement. Malheureusement, il n'a pas donné davantage de détails sur le sujet, laissant les fans à leurs théories.

Une suite après l'échec de la saison 8 ?

Faire une suite à Game of Thrones pour tenter de sauver le désastre de la saison 8 ? Pourquoi pas, encore faut-il s'en donner les moyens. On sait en tout cas que HBO compte beaucoup sur la franchise, et que les fans sont pratiquement tous déçus de comment la série principale s'est terminée. Expédiée, incohérente, bordélique… la saison 8 a quelques fulgurances, mais traite ses intrigues et ses personnages de la pire des manières. Tout est dénoué à vitesse grand V, les personnages marquants meurent à tour de bras dans l'ignorance la plus totale (ou presque) et certaines de ses plus grandes menaces sont reléguées au second plan d'un revers de la main, avant un dénouement final qu'on a toujours du mal à avaler. Beaucoup de choses seraient à reprendre pour une éventuelle suite, mais l'univers est si vaste que tout est presque possible. Reste surtout à savoir où en seront les livres d'ici là et si George R.R. Martin sera impliqué. Pour l'heure, l'auteur est au point mort avec sa série littéraire, à voir donc.