Une récente découverte astronomique indique que notre galaxie se trouverait dans une structure si énorme que cela pourrait changer tout ce qu'on sait de l'espace.

Des astronomes ont découvert que notre galaxie, affectueusement appelée la Voie lactée, pourrait n'être en réalité qu'une minuscule partie d'une structure cosmique bien plus vaste qu'on ne le pensait. Si de futures observations confirment cette découverte, cela pourrait complètement remettre en question notre modèle actuel de l'évolution de l'univers.

Une minuscule galaxie dans une structure qui remet tout en perspective ?

Plus nous étudions l'Univers, plus nous découvrons que notre galaxie fait partie de structures bien plus vastes, qui proviennent d'interactions gravitationnelles. Nous orbitons autour du Soleil, le Soleil fait partie de la Voie lactée, et la Voie lactée fait partie du Groupe local, qui comprend plusieurs petites galaxies telles qu'Andromède, rendue célèbre par la crainte d'une collision avec nous.

Mais ce n'est pas tout. Le Groupe local dans lequel se trouve notre galaxie se situe à la périphérie du superamas de la Vierge, lui-même inclus dans un bassin géant appelé Laniakea. Selon une nouvelle étude d'astronomes de l'Université d'Hawaï, Laniakea se trouve également au sein d'un « bassin d'attraction » plus vaste, potentiellement dix fois plus volumineux.

Les bassins d'attraction sont des structures gigantesques, si vastes que la gravité n'y est pas la force dominante. Pourtant, on y observe des indices d'un flux commun. L'équipe de chercheurs a étudié les mouvements de 56 000 modèles similaires à notre galaxie et a tenté d'établir une « carte » de l'univers local, en tenant compte des erreurs inhérentes à la mesure de la vitesse et du mouvement des galaxies. Ce faisant, elle espérait réduire la probabilité de l'existence de ces bassins d'attraction.

« Notre univers est comme une immense toile, chaque galaxie s'étendant le long de filaments et se regroupant aux nœuds où les forces gravitationnelles les attirent », a expliqué R. Brent Tully, astronome à l'Université d'Hawaï à Manoa, dans un communiqué. « De même que l'eau coule dans des bassins versants, les galaxies évoluent au sein de bassins d'attraction cosmiques. La découverte de ces bassins plus vastes pourrait bouleverser notre compréhension de la structure cosmique ».

Une découverte édifiante, mais encore à confirmer

En effectuant des simulations sur les données, ils ont découvert que le Bassin d'Attraction englobait de nombreuses structures gigantesques, dont le mystérieux Grand Attracteur.

« À proximité, des indices suggèrent l'existence d'un Bassin d'Attraction centré près de l'amas d'Ophiuchus, très obscurci et situé derrière le centre de la Voie lactée, notre galaxie », explique l'équipe. « Ce Bassin d'Attraction pourrait inclure la région du Grand Attracteur et l'entité Laniakea, dont nous faisons partie. Dans son extension, le Grand Mur de Sloan et la structure associée sont largement dominants. »

Créer de telles cartes de l'univers est une tâche complexe, nécessitant le suivi du mouvement des galaxies et de leurs interactions afin de modéliser ces « courants » et flux cosmiques. De ce fait, l'incertitude est grande. Selon les simulations de l'équipe, il y a 60 % de chances que notre galaxie ne se trouve pas dans Laniakea, mais dans la concentration de Shapley.

Outre le fait de préciser la localisation de notre galaxie au sein de l'univers, cette étude pourrait avoir des implications bien plus importantes pour nos modèles de ce dernier, si la même structure est découverte lors d'observations et d'analyses ultérieures. En clair, des structures de taille gigantesque remettent en question notre compréhension du cosmos.

