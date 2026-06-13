Découvrez les échanges fascinants entre Kojima, Newell et Musk : des ambitions spatiales aux avancées en intelligence artificielle, ces révélations pourraient redéfinir l'avenir de la technologie.

En 2018, Hideo Kojima, créateur de la série Metal Gear, s'est rendu au siège de Valve, à Bellevue, pour présenter son projet Death Stranding. Il s'intéressait aux possibilités de l'intelligence artificielle et voulait depuis longtemps aller dans l'espace. Des échanges par email, rendus publics pendant le procès Musk v. Altman, retracent ses conversations avec Gabe Newell et Elon Musk, à la tête de SpaceX.

Kojima a exposé sa vision du jeu et son intérêt pour l'IA, ce qui a retenu l'attention de Gabe Newell. Celui-ci le décrit comme « un vrai visionnaire dans notre domaine » et lui a proposé de le mettre en relation avec les équipes d'OpenAI.

Kojima a aussi confié son envie d'aller dans l'espace. Newell a alors proposé de le présenter à Elon Musk, propriétaire de SpaceX. Musk a répondu en invitant Kojima à visiter l'usine de fusées « à tout moment ». Sur X, il a redit la même chose : « Bienvenue à tout moment. »

Gabe Newell et les technologies neuromodulaires

D'autres échanges entre Newell et Musk abordent des sujets plus techniques, dont Neuralink. Musk y évoque la miniaturisation des implants cérébraux et la possibilité d'installer environ 6 000 électrodes chez des singes, en comparant le résultat à un univers à la « Neuromancer ».

Newell, qui avait d'abord des réserves sur la neuromodulation, dit avoir changé d'avis après ces discussions : il estimait alors qu'un marché grand public pouvait émerger à court terme. En 2019, il a fondé Starfish Neuroscience, qui travaille sur les technologies neuroscientifiques et leurs usages au quotidien.

Ce qui a été révélé et ses répercussions

La divulgation de ces emails, obtenue par le cabinet Morrison & Foerster dans le cadre du procès Musk v. Altman, a mis au jour des liens jusque-là inconnus entre ces figures de la tech. Les ambitions spatiales de Kojima y apparaissent très personnelles : dans son livre The Creative Gene, il écrit « Je souhaite aller dans l'espace avant de mourir. (…) Je suis prêt à abandonner ma famille ou ma propre vie. » Ce passage rappelle la part intime de discussions qui portaient pourtant sur des projets à plusieurs millions d'euros et des technologies de pointe.

Ces échanges éclairent aussi le secteur tech. Musk, qui a pris ses distances avec OpenAI, doutait de sa capacité à rivaliser avec Google et DeepMind. Il a recentré une partie de ses efforts sur Tesla, en attendant des progrès aux retombées financières importantes.