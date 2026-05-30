L'explosion impressionnante de la fusée New Glenn soulève des inquiétudes pour Blue Origin, mais Jeff Bezos n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas encore terminé.

Dans la nuit de jeudi 28 mai, une explosion impressionnante est survenue lors d’un essai au sol de la fusée New Glenn de Blue Origin à Cape Canaveral, Floride. L’événement a immédiatement fait le tour des médias comme RTL ou encore Le Monde, de par son ampleur. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. En revanche, cette explosion, qualifiée de « spectaculaire », soulève des questions sur les dégâts possibles au site de lancement. Mais aussi sur ce que cela signifie pour les projets futurs de l’entreprise.

Une explosion de fusée qui pourrait avoir de sérieuses conséquences

L’incident s’est produit pendant un essai de mise à feu de la fusée New Glenn, haute d’environ 100 mètres. La vidéo de l’explosion, publiée par un média spécialisé, a provoqué une vive réaction dans la communauté spatiale. Tout le personnel a été localisé et confirmé en sécurité, mais les inquiétudes sur les dommages matériels au site de lancement restent présentes. La société Blue Origin, dirigée par Jeff Bezos aussi patron d'Amazon, a reconnu via un message sur le réseau social X « une anomalie lors de l’essai de mise à feu ».

Le député de Floride Mike Haridopolos, dont la circonscription inclut Cape Canaveral, s’est exprimé sur X, se disant soulagé qu’il n’y ait pas de blessés et remerciant les premiers intervenants, les ingénieurs et les équipes de lancement pour leur réaction rapide. Il a aussi précisé avoir échangé avec le patron de la NASA, Jared Isaacman, au sujet de cet incident.

Ce que ça change pour les missions et le programme Artemis

Cette explosion arrive à un moment déjà délicat pour Blue Origin. En avril, l’entreprise avait connu un échec lors du troisième lancement de la fusée New Glenn. Et ce, malgré une deuxième récupération réussie de l’étage intérieur. Ce dysfonctionnement avait empêché le satellite de communication de rejoindre l’orbite visée, constituant un revers notable pour la société.

L’anomalie récente pourrait retarder les prochains lancements de la fusée, qui devaient placer en orbite les satellites de la constellation LEO d’Amazon. Plus important encore, l’incident peut perturber le calendrier du programme lunaire Artemis, pour lequel Blue Origin a pour mission de développer des alunisseurs. Ces développements jouent un rôle majeur dans les ambitions de la NASA de retourner sur la Lune, dans un contexte de compétition avec les rivaux chinois.

Jared Isaacman a promis une enquête approfondie pour évaluer les conséquences de cette explosion sur le programme Artemis et sur les projets de base lunaire. La NASA a indiqué qu’elle travaillera avec ses partenaires pour identifier la cause de l’anomalie de la fusée également. Jeff Bezos a exprimé sa détermination à reconstruire et à poursuivre les vols, déclarant : « nous reconstruirons ce qui doit l’être et nous volerons à nouveau ».

Réactions et perspectives dans l’industrie spatiale

Le patron de SpaceX, Elon Musk, rival de Blue Origin pour le programme Artemis, a fait part de son soutien en souhaitant à Jeff Bezos de « se remettre sur pied rapidement ». Les explosions lors d’essais au sol, bien que rares, ne sont pas inédites dans une industrie spatiale qui reste très exigeante sur le plan technique.