Devenu un véritable incontournable en librairie, Frieren jouit d'une popularité qui s'étend même au-delà du manga. L'anime est un vrai carton, tandis qu'il tarde aux plus fervents fans français de mettre la main sur la traduction du roman Prelude. Cela dit, si la communauté veut être le plus au fait des aventures de l'elfe éponyme et de ses compagnons, c'est systématiquement vers les planches illustrées qu'elle s'en retourne. Sauf qu'une mauvaise nouvelle a récemment frappé l'œuvre de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe.

Frieren face à un coup dur qui bouleverse tout

Prépublié depuis 2020 dans le magazine Weekly Shōnen Sunday, Frieren a ensorcelé tous les lecteurs. Suivant l'histoire de l'elfe magicienne qui donne son nom à l'œuvre, on y vit au jour le jour une vie paisible, parfois amère, dans un monde d'heroic fantasy. L'héroïne, qui a contribué à repousser le roi des démons 50 ans auparavant, retrouve enfin l'ancien groupe d'aventurier auxquels elle avait prêté main forte. Mais le temps a passé ; tous ont vieilli, sauf elle. Ces retrouvailles ont l'effet d'un déclic qui la pousse au voyage et à mieux apprendre à connaître le cœur des Hommes.

Ce récit plein d'humanité a su émouvoir les lecteurs du magazine de prépublication, qui n'en lâche pas une miette depuis. Or, que tout n'est pas rose dans le monde de l'édition. Comme d'autres figures phare du milieu, Yoshihiro Togashi (Hunter x Hunter) et Eiichiro Oda (One Piece) pour ne citer qu'eux, les auteurs de Frieren sont victimes de problèmes de santé. Kanehito Yamada et Tsukasa Abe, respectivement scénariste et dessinateur, ne sont pas en état de tenir le rythme pour le moment. En conséquence, l'éditeur a annoncé une nouvelle pause pour le manga d'une durée encore indéterminée. Un coup dur pour les fans, mais une nécessité.

© Shōgakukan.

La saison 2 arrive sur Crunchyroll pour patienter

Celles et ceux qui ne connaîtraient encore Frieren que par le biais du papier peuvent toujours patienter avec l'adaptation animée signée Madhouse. La saison 1, déjà disponible sur Crunchyroll, est sorti à l'automne 2023. immédiatement, elle s'est hissée dans le top des séries les plus appréciées sur la plateforme. La force de son récit et la réalisation léchée ont fait un ravage chez les abonnés.

Dès lors, beaucoup attendent impatiemment de découvrir la suite. Ça tombe bien, car la saison 2 entamera enfin sa diffusion le 16 janvier 2026 sur Crunchyroll. Si elle a encore de la marge pour rattraper le manga, elle reprendra la trame originale après le chapitre 60. Une belle façon de commencer l'année en espérant que Yamada et Abe se remettront vite sur pied.