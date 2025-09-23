Beaucoup d’abonnés Free se demandent pourquoi leur Freebox Ultra ne tient pas toutes ses promesses en matière de vitesse. Pourtant, avec une simple astuce, il est possible de débloquer tout son potentiel et de multiplier par 6 son débit.

Beaucoup d’abonnés fibre s’en plaignent : malgré les promesses des opérateurs, la vitesse réelle n’atteint pas toujours les chiffres annoncés. La Freebox Ultra, vitrine des offres haut débit de Free, n’échappe pas à ces critiques. Pourtant, il existe une méthode simple pour réellement profiter de tout son potentiel… à condition de savoir quoi changer chez soi.

Une freebox qui peut grimper jusqu’à 8 Gb/s chez Free

Si la Freebox Ultra est présentée comme l’une des plus rapides du marché, c’est parce qu’elle repose sur la technologie 10G-EPON. En clair, elle est capable d’atteindre 8 Gb/s en téléchargement comme en envoi, un débit symétrique impressionnant. Problème : très peu d’utilisateurs constatent ces chiffres à la maison. La raison est simple. Même si la box en est capable, tout dépend aussi de vos équipements : câbles, cartes réseau et branchements. Sans matériel adapté, impossible d’atteindre le plein potentiel.

La première étape consiste à équiper sa Freebox d’un petit module SFP+ RJ45. Il s’agit d’un adaptateur qui permet de brancher un câble Ethernet classique dans le port fibre haut débit prévu à l’arrière de la box. Ce module est facile à trouver. Free le propose à ses abonnés pour une dizaine d’euros (frais de port compris). On peut aussi l’acheter chez des revendeurs spécialisés, généralement entre 40 et 55 euros. Une fois inséré, la box est prête à délivrer des vitesses beaucoup plus élevées.

Le choix du câble fait la différence

Tous les câbles Ethernet ne se valent pas. Pour exploiter 8 Gb/s, il faut investir dans des modèles performants : catégorie 6a, 7 ou 8. Ces câbles, blindés et plus résistants aux interférences, assurent une bande passante suffisante. Avec eux, vous pourrez réellement tirer parti de la puissance de la Freebox Ultra.

Dernier point à ne pas négliger : votre ordinateur. Même avec le meilleur câble et le module adapté, si votre carte réseau plafonne à 1 Gb/s, vous ne verrez aucune différence. Pour atteindre le plein débit, il faut une carte réseau 10 Gb/s. On en trouve à partir d’une centaine d’euros, un investissement nécessaire pour profiter des vitesses promises.

Petit rappel utile : ces optimisations concernent les connexions filaires. Même si la Freebox Ultra intègre déjà le Wi-Fi 7, qui surpasse largement les générations précédentes, aucune connexion sans fil ne permet aujourd’hui d’atteindre 8 Gb/s. Pour les performances maximales, le câble reste indispensable.