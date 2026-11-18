Un retraité australien voulait juste pêcher tranquille. Résultat : six mois de travaux clandestins, des hectares de mangroves rasés et une facture salée à six chiffres. La suite vaut le détour.

Frank Reginald Clark, 74 ans, habitant de Townsville, en Australie, a utilisé des engins de chantier pendant environ six mois pour ouvrir une route privée de 2 kilomètres à l'intérieur d'un parc national protégé, raconte le média Diario Uno. Objectif : rejoindre une zone de pêche. Les travaux ont été menés sans aucune autorisation.

Le site concerné est le parc national de Bowling Green Bay, dans le Queensland. Cet espace abrite des zones humides reconnues par la Convention de Ramsar, qui leur confère une protection internationale en raison de leur valeur écologique. Les autorités environnementales ont averti Clark à plusieurs reprises qu'il devait arrêter le chantier et renoncer à toute nouvelle intervention sur ces terrains. Il a continué malgré tout, jusqu'à achever ses installations.

Clark cherchait un accès terrestre reliant sa propriété à la rivière, pour y amener son embarcation et partir pêcher sans détour. Plutôt que de transporter son bateau jusqu'à une rampe publique autorisée, il a préféré ouvrir un chemin privé à travers des terrains boueux et des zones de mangroves.

Une route, une rampe et des remblais sur deux cours d'eau

Au-delà du simple chemin, Clark a construit une rampe pour embarcations et plusieurs remblais traversant différents cours d'eau. Pour ces ouvrages, il a utilisé de la terre ainsi que des matériaux de rebut : pierres, béton, briques et tuyaux usagés.

Ces talus et rampes ont été érigés sur les ruisseaux Alligator Creek et Crocodile Creek, modifiant le flux naturel de l'eau et perturbant le mouvement des marées.

Le bilan environnemental est lourd. Plus de 19 000 m² de zones humides ont été détruits. Des milliers de mangroves protégées ont été abattues. De la terre a par ailleurs été extraite du parc sans la moindre autorisation. L'utilisation de béton, de briques et d'autres résidus pour bâtir ces structures a aggravé les dégâts constatés dans la zone.

Après avoir relevé ces dommages et constaté que les avertissements répétés restaient sans effet, les autorités environnementales ont porté l'affaire devant la justice.

La sanction est tombée : une amende de 145 000 dollars. Une ordonnance judiciaire impose en outre à Clark de financer et d'exécuter lui-même les travaux nécessaires à la restauration écologique du terrain affecté. Il devra retirer les structures et les matériaux employés, puis collaborer avec les autorités pour remettre en état les zones humides modifiées.