Figure phare du 7ème art français, Jean Reno, acteur iconique de 76 ans, s'est installé il y a bien des années dans une célèbre ville de l'autre côté de l'Atlantique où il y fait bon vivre. Malgré l'énorme héritage qu'il a apporté au cinéma et son amour du pays, il a même déclaré dans une récente interview que La France ne lui manquait pas. Bien au contraire même, depuis qu'il habite dans ce qui est classé comme « la deuxième meilleure ville du monde ».

La France à qui il a apporté autant ne manque pas à Jean Reno

Ayant marqué l'histoire du cinéma avec ses multiples rôles dans des films cultes, comme les Visiteurs, Le Grand Bleu, Mission: Impossible, Les Rivières Pourpres et tant d'autres, Jean Reno est un véritable monstre sacré de la culture française. Pourtant, il y a de cela bien des années, il a comme de nombreuses autres stars fui la France et surtout Paris pour s'installer aux États-Unis, et plus précisément à New York, classée en 2025 comme la deuxième meilleure ville du monde, derrière Londres et donc devant Paris.

« On est bien là-bas, il y a près de 100 000 Français à New York, c’est à six heures de Paris et c’est là que j’ai rencontré ma femme… La France ne me manque pas. Je suis conseiller culturel des Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône), j’y ai créé un cours de théâtre et un cours de chant, j’y vais très souvent. En fait, même si je n'y vis plus, je suis toujours en contact avec mon pays d'origine », a t-il déclaré dans une récente interview. Parmi les français vivant à New York, Jean Reno a d'ailleurs un voisin compatriote : l'écrivain Marc Levy.

À ses yeux, les opportunités sont infinies à New York. « Aux États-Unis, si vous parlez d’ouvrir un magasin de bonbons, tout le monde trouvera l’idée formidable. En France, on vous regardera comme un fou », a renchéri l'acteur de 76 ans qui « n’aime plus du tout » Paris, bien qu'il affectionne énormément le sud de l'Hexagone, dans lequel il a connu beaucoup de moments heureux de sa vie et de sa longue carrière au cinéma.