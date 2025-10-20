Il nous est bien utile à la maison, mais il fait flamber la facture. Saviez-vous que cet appareil électrique consommait autant que 65 réfrigérateurs ?

De nos jours, nous sommes nombreux à chercher les petites économies. Que ce soit par souci d'écologie ou financier, nous surveillons de plus en plus notre consommation électrique. Or, il y a des appareils qui peuvent consommer beaucoup plus que tout ce que nous aurions pu imaginer. C'est le cas d'un que tout le monde ou presque a chez soi et dont il serait difficile de se passer.

Un secret bien gardé en cuisine qui coûte cher en électricité

Véritable incontournable des cuisines modernes, le four électrique équipe aujourd'hui 81 % des foyers français selon une étude Ipsos. Pratique, polyvalent, s'insérant même dans les designs les plus actuels, il cache pourtant un défaut de taille : il est particulièrement vorace en termes énergétiques. D'après une étude menée sur une centaine d'habitations, cet appareil consommerait jusqu'à 224 kWh par an chez certains. Pour vous donner une idée, cela équivaut à 65 réfrigérateurs fonctionnant en même temps. SOIXANTE-CINQ !

Ce gouffre trouve une explication toute simple : la puissance colossale que l'appareil doit déployer, qui plus est en très peu de temps. Un four électrique affiche généralement entre 2 000 et 5 000 watts. En comparaison, un frigo tourne autour de 300 à 800 watts. Alors, quand vous enfournez un gratin 40 minutes à 200 °C, votre compteur s'emballe et c'est la facture qui surchauffe. Il faut dire que la cuisson représente 14 % de la consommation énergétique d'un ménage français.

De plus, beaucoup ignorent qu'un four même éteint continue souvent à consommer. Eh oui ! Cela s'explique par son horloge et/ou son panneau de commande qui restent en permanence en veille. Une étude californienne a permis de mesurer ce que cela représente. Eh bien, nous arrivons en moyenne à 67 W. Or, cela peut représenter de 5 % jusqu'au quart de la consommation annuelle en électricité pour certains foyers. Alors, comment faire pour ne pas se ruiner avec cet appareil qui coûte si cher mais dont il serait impossible de se passer ?

© Mike Gattorna.

Les gestes simples pour faire des économies avec votre four électrique

Nous avons quelques astuces qui devraient vous aider à économiser quelques euros sur vos prochaines factures. Le premier geste à adopter est celui de ne pas ouvrir trop fréquemment la porte de votre four électrique. Chaque fois que vous le faites, vous engendrez une perte de chaleur notable qui va booster la consommation.

Pour faire des économies, il faut aussi penser malin ! Profitez du préchauffage de votre four électrique pour chauffer plusieurs plats en même temps. Ainsi, vous gagnerez même en efficacité. Enfin, à l'approche de la fin de votre cuisson, n'hésitez pas à l'arrêter quelques minutes avant. Ça peut paraître rien, mais cela limitera la consommation tandis que la chaleur résiduelle servira à finir de cuir votre plat. Et si vous êtes du genre jusqu'au-boutiste, vous pouvez même débrancher l'appareil après usage. C'est votre porte-monnaie qui vous remerciera.