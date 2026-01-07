Il y a un peu plus de vingt-trois ans, Firefly disparaissait aussi vite qu’elle était arrivée sur les ondes de la Fox, au grand dam de ses fans qui l’ont élevée au rang d’œuvre culte de la science-fiction.

De Lost à Stranger Things, en passant par Black Mirror, Battlestar Galactica, The Expanse ou encore Westworld, les séries de science-fiction sont aussi nombreuses que variées. En effet, avec un genre aussi large et permissif que celui-ci, de nombreux créateurs ont pu donner vie à des univers profondément marquants, qui ont aujourd’hui permis à bon nombre de ces séries de devenir cultes auprès des spectateurs. Mais à côté de tous ces noms très populaires s’impose tout de même une série injustement sacrifiée qui mérite toute votre attention : Firefly.

Firefly, ou la série injustement sacrifiée par la Fox

Créée par Joss Whedon, à qui l’on doit notamment des séries cultes comme Buffy contre les Vampires et Angel, mais aussi des films ultra populaires comme les deux premiers Avengers du Marvel Cinematic Universe, Firefly a connu une diffusion aussi courte que fulgurante sur la Fox en fin d’année 2002. Décrite comme un « space western », soit un mélange entre un space opera et un western, elle met en scène l’équipage renégat du Serinity, un vaisseau de classe Firefly arpentant les confins d’un nouveau système stellaire en l’an 2517.

Une série d’un nouveau genre, donc, qui a rapidement su s’imposer comme une pépite aux yeux des fans de science-fiction, qui sont d’ailleurs plutôt nombreux à considérer Firefly comme l’un des meilleurs travaux de Whedon à ce jour. Et quand on connait le pedigree du monsieur, c’est dire à quel point le niveau est élevé. Mais alors, pourquoi une série aussi qualitative n’a finalement pas réussi à dépasser le stade de la première saison, vous demanderez vous peut-être ? La réponse à cela est aussi simple que désespérante : pour « divergences créatives ».

En effet, dès sa diffusion, des tensions apparaissent entre les créateurs de Firefly et les exécutifs de la Fox, qui ne partagent pas la même vision pour la série. Résultat : les épisodes sont diffusés dans le désordre sur la chaîne, à un créneau horaire peu adapté qui nuit profondément aux audiences de la série. Jugées trop faibles au vu des coûts engagés par la production, Firefly est donc abandonnée après seulement quatorze épisodes et trois mois de diffusion, au grand dam de la solide communauté que la série a réussi à constituer en ce court laps de temps.

Une œuvre aujourd’hui devenue culte

Ce funeste destin n’aura cependant pas empêché Firefly d’acquérir un statut d’œuvre culte de la science-fiction au fil des années, au point même d’être considérée, plus de vingt-trois ans après son annulation, comme l’une des meilleures en son genre. Et comme vous le diront sans doute ses plus fervents défenseurs : un épisode comme « La Panne », écrit par Tim Minear et réalisé par David Solomon, se veut sans doute être le meilleur exemple de tout le génie de Firefly. Vous voulez vous en assurer ? Cela tombe bien : la série est maintenant disponible au complet sur Disney+.

Source : ComicBook