19 °C partout dans la maison ? Une règle vieille de cinquante ans que les pros du chauffage jugent aujourd'hui dépassée. La vraie astuce pour économiser jusqu'à 15 % tient en un seul geste, pièce par pièce.

Les professionnels du chauffage ne raisonnent plus avec un seul chiffre pour toute la maison. Ils recommandent désormais d'ajuster la température pièce par pièce : environ 20 °C dans le salon et la salle à manger, où l'on passe la majeure partie de la journée, entre 16 et 18 °C dans les chambres pour favoriser un sommeil de meilleure qualité, et 22 °C dans la salle de bains pendant son utilisation contre 17 °C le reste du temps, relaye Presse Citron.

Chaque degré supplémentaire alourdit la consommation de chauffage d'environ 7 %, selon ces mêmes professionnels. À l'inverse, moduler ainsi la température selon l'usage de chaque pièce permettrait de réaliser jusqu'à 15 % d'économies sur la facture, tout en améliorant le confort perçu dans les pièces de vie.

Pour un logement chauffé à l'électricité, baisser une chambre peu occupée de 19 à 17 °C tout en portant le salon à 20 °C pendant les heures de présence revient souvent, sur l'ensemble du logement, à une facture équivalente, voire inférieure, à un réglage unique à 19 °C partout, pour un confort nettement amélioré dans les pièces de vie.

La cuisine, elle, supporte bien une température plus basse, autour de 18 °C : la chaleur dégagée par la cuisson et le fonctionnement du réfrigérateur compensent, et c'est une pièce où l'on s'attarde généralement moins.

Une référence héritée des chocs pétroliers

Le chiffre de 19 °C que beaucoup gardent en tête ne sort pas de nulle part. Il remonte aux chocs pétroliers des années 1970, quand les pouvoirs publics l'ont fixé par décret pour limiter la dépendance du pays aux importations de pétrole.

Il s'agit d'un plafond moyen, et non d'un objectif à atteindre ni d'une obligation individuelle : le texte existe toujours, intégré depuis au Code de l'énergie, mais aucune sanction n'est prévue pour un particulier qui chaufferait son salon à 20 ou 21 °C.

À l'origine, la règle visait surtout les bâtiments collectifs et tertiaires, avant de devenir, par simplification, une norme sociale appliquée à tous les logements.

Or les logements construits ou rénovés dans les années 1970 n'ont que peu de points communs, sur le plan thermique, avec ceux de 2026. Rénovation énergétique, renforcement des normes de construction, généralisation des pompes à chaleur et des thermostats connectés : une large part des foyers juge désormais les 19 °C insuffisants pour un confort quotidien, en particulier dans les pièces de vie occupées plusieurs heures par jour.

L'Organisation mondiale de la santé fixe de son côté un seuil minimal de 18 °C pour les adultes en bonne santé vivant dans les pays au climat tempéré. En dessous, les risques pour la santé deviennent réels : inflammation des poumons, infections respiratoires plus fréquentes, vasoconstriction qui met à rude épreuve le système circulatoire.

Pour les personnes âgées, les bébés ou les malades chroniques, l'organisation recommande de monter à 22-24 °C le jour et 18-20 °C la nuit.

L'Institut pour les économies d'énergie et la diversification énergétique situe, lui, la température idéale entre 21 et 23 °C en journée et 15-17 °C la nuit, sur la base de critères ergonomiques. Au-delà de 23 °C, chaque degré supplémentaire fait grimper la consommation de 5 à 10 %, et l'air devient plus sec.

Entre le plancher sanitaire de 18 °C et le plafond réglementaire de 19 °C, la marge pour ajuster son chauffage est en réalité plus large qu'on ne le pense, d'autant que la vague de rénovation énergétique portée par MaPrimeRénov' a changé la donne dans une partie du parc immobilier : un logement mieux isolé retient la chaleur plus longtemps et consomme moins pour maintenir une température stable.

Des outils pour moduler sans tout changer

Cette approche suppose de pouvoir régler la température indépendamment dans chaque pièce. Les robinets thermostatiques sur les radiateurs à eau permettent d'ajuster chaque espace sans gros investissement. Les thermostats programmables ou connectés abaissent automatiquement le chauffage dès qu'une pièce reste vide, selon les horaires d'occupation.

Les logements équipés d'une pompe à chaleur disposent d'un avantage supplémentaire : la plupart des modèles récents intègrent un pilotage fin par zone, plus précis qu'une chaudière classique réglée sur une seule température.

Le réflexe à adopter : abaisser systématiquement la température de 2 à 3 °C la nuit et lors des absences prolongées, sans jamais couper totalement le chauffage, pour éviter au logement de repartir de trop bas et de consommer davantage pour retrouver une température confortable.

Cette marge de manœuvre reste toutefois conditionnée par l'isolation du logement : un logement mal isolé ne permettra jamais de descendre confortablement sous les 19 °C, quelle que soit la qualité des équipements installés.