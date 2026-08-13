80 départements en alerte orange, un été qui n'en finit plus... mais un tournant se prépare dès ce week-end. Jusqu'où la fraîcheur va-t-elle s'installer, et pour combien de temps ?

Ce jeudi, 80 départements sont placés en vigilance orange canicule, contre 78 la veille. Cette progression d'un jour à l'autre illustre l'ampleur de l'épisode qui frappe la France depuis une semaine. Mais selon les prévisions de La Chaîne Météo, ce pic de chaleur pourrait toucher à sa fin.

Un flux océanique plus tempéré pourrait s'installer dès le week-end, ramenant les températures proches des normales de saison. Cette tendance pourrait se maintenir jusqu'à fin août 2026. Le mécanisme tient à un déplacement progressif des hautes pressions vers l'est de l'Europe, laissant la place à un flux davantage orienté à l'ouest et donc à un air atlantique plus frais.

Un prévisionniste de La Chaîne Météo a résumé sur X que la semaine prochaine et pour la fin août, la France pourrait retrouver des températures durablement proches des normales, voire parfois inférieures.

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On voit le bout du tunnel

La rupture s'amorcerait dès la semaine du 17 au 23 août. Le vent deviendrait plus sensible, avec quelques passages nuageux près de la Manche. Dans le sud, le temps resterait souvent estival et ensoleillé, sans retrouver les excès généralisés de l'épisode actuel.

La semaine suivante, celle du 24 août, certains scénarios envisagent un temps plus frais et instable, sous l'influence de l'Atlantique. Une goutte froide pourrait descendre des îles Britanniques. Si ce schéma se confirme, la France retrouverait, pour la première fois depuis près de deux mois, des températures durablement proches des normales de saison, voire parfois légèrement inférieures.

Il faudrait remonter à la première quinzaine de juin 2026 pour retrouver, à l'échelle nationale, une séquence aussi durablement tempérée.

La Chaîne Météo reste toutefois prudente sur la portée de ce changement. « Il est encore trop tôt pour affirmer que l'épisode caniculaire actuel sera le dernier de l'été », précise l'organisme. Compte tenu du changement de circulation envisagé, il pourrait en revanche s'agir de la dernière grande canicule à l'échelle nationale, même si de nouvelles poussées de chaleur restent possibles en septembre.

Cette accalmie survient après un été qualifié d'exceptionnellement chaud, marqué par des épisodes caniculaires à répétition depuis plusieurs semaines.