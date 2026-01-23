S'ils se multiplient ces dernières années, on ne peut pas vraiment dire que les MMORPG cartonnent ces dernières années, hormis quelques élus. L'époque des MMO free to play semble si lointaine. Si l'on remonte il y a 10 ou 15 ans, ils pullulaient et se multipliaient à vitesse grand V. Des titres comme Lost Ark ou très récemment Where Winds Meet nous ont prouvé qu'il y avait toujours matière et un nouveau jeu gratuit très prometteur pourrait bien lui aussi tirer son épingle du jeu en empruntant à deux licences ultra appréciées : Final Fantasy et Stardew Valley.

Un jeu gratuit prometteur inspiré de Stardew Valley et Final Fantasy

Comment un jeu cosy comme Stardew Valley et un JRPG comme Final Fantasy peuvent cohabiter ? C'est une question à laquelle répondra certainement Drakantos, un futur MMO gratuit qui débarquera prochainement sur Steam. Visuellement, le jeu s'inspire d'entrée de Stardew Valley avec du pixel art en vue du dessus, et un très gros souci du détail. Les environnements semblent avoir eu le droit à un soin tout particulier, au même titre que les animations. Mais l'inspiration ne s'arrêterait pas qu'au visuel puisqu'il est dit qu'il sera possible de tisser des liens avec les PNJ et de profiter de nombreuses interactions. Il sera également possible d'avoir son petit bout de terrain pour y construire sa maison, comme Stardew Valley. Une feature que l'on retrouve dans certains MMO comme Final Fantasy 14 par exemple. On ne sait pas encore ce que l'on pourra faire exactement, mais Drakantos pourrait nous surprendre là où on n'attend généralement pas les MMO du genre.

Drakantos nous fait déjà de belles promesses

En plus de s'inspirer de Stardew Valley, on retrouvera visiblement beaucoup de Final Fantasy dans Drakantos. L'aspect visuel et l'univers rappellent forcément les premiers jeux de la franchise, que vous pouvez d'ailleurs redécouvrir grâce à la Pixel Collection. On pourra incarner différents héros, pour le moment une vingtaine, chacun ayant des compétences particulières. Ce qui n'est pas sans rappeler les fameux jobs de Final Fantasy encore une fois. Guerrier, voleur, mage, soutien… La plupart des grands rôles semblent présents et quelques surprises inédites également. Le jeu proposera toutefois un gameplay dynamique, loin du tour par tour de Final Fantasy par exemple. On nous promet déjà plus d'une centaine de missions, des affrontements PvP et un vaste monde à découvrir fait d'environnements variés et de donjons à parcourir seul ou en coopération.

il arrive bientôt gratuitement sur Steam

Malheureusement, Drakantos n'a pas encore de date de sortie définitive. Il est pour le moment annoncé sur Steam et promet d'être gratuit, mais il faudra se satisfaire d'un "prochainement" lorsqu'on évoque sa date de sortie. Le développement bat son plein en tout cas. Le studio faisait encore le bilan des nouveautés pas plus tard qu'à la fin de l'année dernière, à la mi-décembre. Il annonçait de nombreux ajustements mais aussi l'arrivée de nouvelles fonctionnalités et mécaniques de jeu. Très clairement, Drakantos est très ambitieux, ce qui lui fait encore un point commun avec Stardew Valley et Final Fantasy.