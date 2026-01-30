Depuis des années, vous dépensez peut-être de l'argent pour rien dans un antivirus, alors que Microsoft a une solution très simple qui est juste devant vos yeux.

À mesure que le numérique a pris une place importante dans nos vies, de nouveaux dangers ont fait leur apparition en ligne. Dès lors, protéger son ordinateur est devenu un réflexe au moindre lancement d'une nouvelle machine. En même temps, les entreprises n'ont pas attendu pour vous proposer tout un tas de services, gratuits ou payants, afin de vous aider à vous défendre contre les virus, malwares et autres menaces. Sauf qu'une mutation s'est opérée ces dernières années, avec Microsoft en tête de file pour vous dire qu'il est tend d'arrêter de dépenser des fortunes dans des logiciels.

Microsoft déploie une arme secrète pour les PC Windows

Vous aussi, dès que vous mettez en route votre ordinateur pour la première fois, vous vous ruez pour installer votre antivirus de référence ? Norton, Avast, MacAfee... les noms ne manquent pas sur le marché et chacun aura ses habitudes et parfois cela a un coût notable. Voulant vous défendre au mieux contre les menaces extérieures, vous vous dites peut-être qu'une formule payante sera plus efficace que le reste. Or, Microsoft a une solution bien gratuite pour vous.

Dès le départ, votre PC dispose d'un “bouclier invisible” prêt à repousser les dangers. Son nom ? Microsoft Defender. Longtemps considéré comme un outil inefficace face à une concurrence qui redouble d'efforts marketing pour vous convaincre d'adopter leurs solutions, c'est pourtant devenu un véritable tank au fil du temps. Désormais, les test indépendants attestent qu'il rivalise largement avec les offres payantes d'antivirus et anti-malwares.

Si certaines suites de sécurité proposent maintenant des outils de plus en plus complets, toutes ne sont pas équivalentes ni même pratiques. Certaines peuvent ralentir votre ordinateur ou encore envahir votre écran de pop-ups non-sollicités. À l'inverse, Microsoft Defender joue la carte de la discrétion. Vous ne le verrez pas vous proposer de pubs intempestives et il n'a pas d'option premium. Il fait son travail, et c'est tout ce qu'on lui demande.

Même la fin de Windows 10 n'a pas précipité la fin du software. Au contraire, le géant américain maintient son antivirus, renommé depuis peu « Microsoft Defender ». L'enjeu est de préserver a minima une protection élémentaire, même sur un système d'exploitation en déclin d'ici à ce que tout le monde passe à la version 11.

© Microsoft.

L'antivirus le plus efficace, c'est vous

Notez malgré tout que vous aurez beau avoir Microsoft Defender ou le plus performant des antivirus, le premier danger pour votre PC, c'est votre attention. De nos jours, les pirates informatiques ne cherchent plus à pénétrer de force dans votre machine. Leurs méthodes sont bien plus perfides : ils vous convainquent de leur ouvrir la porte via de faux e-mails ou encore de faux sites qui imitent parfaitement ceux que vous connaissez bien pour vous soutirer des informations privées (identité, bancaires...).

Dès lors, le premier rempart contre les antivirus et autres menaces, c'est vous. C'est pourquoi, au-delà d'un software aussi utile que Windows Defender, vous devez redoubler d'attention. Prenez garde aux messages frauduleux, surveillez bien l'URL des sites web que vous visitez pour vous assurer que vous êtes au bon endroit. Si le moindre élément éveille votre suspicion, fermez tout. N'hésitez pas non plus à mettre en favori vos sites de prédilection pour être certain de ne pas vous trouver.