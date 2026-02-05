Tim Burton a fait tout un tas de films cultes et, pour la plupart, marquants, même s'ils ne brillent pas forcément. Le réalisateur est notamment célèbre pour ses univers gothiques et sa direction artistique atypique. L'un de ses films horrifiques et surnaturels illustre très bien ça : Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. Et si on vous disait qu'il y allait avoir une vraie suite ?

Le Sleepy Hollow de Tim Burton a une suite méconnue du grand public

C'est une nouvelle qui va certainement ravir les fans de Tim Burton, ou au moins ceux du film, puisqu'une suite à Sleepy Hollow est d'ores et déjà disponible, mais ce n'est pas un film. En réalité, cette suite est proposée par les éditions IDW puisqu'il s'agit d'un comics, Return to Sleepy Hollow. L'intrigue se déroule 15 ans après les événements du film de Tim Burton, alors que de mystérieux meurtres sont commis autour d'un village. Les rumeurs parlent d'un assassin sans tête à cheval qui collectionne les têtes de ses victimes. Ichabod, héros du film incarné par Johnny Depp et de la nouvelle originale, revient donc enquêter aux alentours de Sleepy Hollow et sera accompagné de la sorcière Katrina Von Tassel (Christina Ricci dans le film).





Des comics absolument superbes, dignes héritiers du film

Cette série de comics réussit à capter l'ambiance du film de Tim Burton au travers de dessins fins et détaillés. Il n'y a qu'à jeter un œil aux quelques aperçus ça et là pour s'en convaincre. L'horreur et le grain de folie à la Burton, sa poésie macabre, tout y est. Ce comics, Return to Sleepy Hollow, est écrit par la talentueuse Casey Gilly, scénariste qui a déjà travaillé sur plusieurs licences cultes comme Buffy contre les vampires ou encore Dungeons & Dragons.

Au dessin, on retrouve le trait remarquable de Savanna Meyers, illustratrice à qui l'on doit notamment la série de comics The Twilight Zone. L'univers de Tim Burton est donc entre de très bonnes mains et plusieurs volumes sont encore attendus. Le comics est disponible depuis peu et peut se trouver assez facilement chez les libraires en ligne ou sur Amazon. En revanche, il ne faut pas trop espérer de traduction française pour le moment : seule la langue de Shakespeare est concernée.