En 2019 sortait un film événement réalisé par le talentueux Robert Rodriguez (Sin City, Spy Kids, Une nuit en enfer…) et coécrit par James Cameron (Avatar 3, Terminator, Titanic). Un film de science-fiction, désormais disponible sur Disney+, qui a été qualifié de « vraie merveille visuelle » à plusieurs reprise et qui a reçu un très bon accueil de la part des critiques et des spectateurs. Les fans sont désormais nombreux à attendre une suite, mais pourquoi n'arrive-t-elle toujours pas ?

Tout le monde veut une suite pour cet excellent film de science-fiction

Une jeune femme robotique se réveille dans une ville futuriste qu'elle ne reconnaît pas, à une époque dont elle ignore presque tout. Un médecin local la prend alors sous son aile, la répare, l'éduque et lui apprend à contrôler ses extraordinaires capacités pour faire le bien. Tel est le pitch du film Alita Battle Angel, adaptation assez libre du manga culte Gunnm de Yukito Kishiro. Avec un budget conséquent de 170 millions de dollars, le film cartonne au cinéma et rapporte près de 404 millions de dollars au box-office. Rentable donc, d'autant que l'accueil est excellent, que ce soit de la part de la presse spécialisée ou des fans qui ne demandent plus qu'une chose : une suite !

Il faut dire que le film a tout ce qu'il faut pour nous promettre une belle saga. Une héroïne jeune et charismatique, interprétée par la talentueuse Rosa Salazar (Labyrinthe 2 & 3, Bird Box), une histoire aux dimensions épiques et à la fin ouverte, mais aussi une galerie de personnages secondaires hauts en couleur. Alita Battle Angel met également les bouchées doubles visuellement avec un mélange de prises de vues réelles, un casting 5 étoiles (Jennifer Connelly, Christoph Waltz, Mahershala Ali…), et de la CGI, notamment pour Alita, l'héroïne principale. Le film est visuellement bluffant et sa mise en scène assez incroyable. Alors pourquoi n'y a-t-il pas encore de suite ?

C'est la faute à Disney ?

D'après Christoph Waltz, qui incarne le médecin dans le film, ce serait la faute au rachat de la Fox par Disney. Alita Battle Angel est en effet sorti en pleine période de transition et fait désormais partie du catalogue de Disney. Waltz s'était déjà exprimé sur le sujet, en se disant surpris et déçu de ne pas voir de suite arriver. « C’était la Fox et maintenant elle n’existe plus. C’est Disney désormais et peut-être que cela ne rentre pas dans la "Disneyfication". Je ne sais pas ».

Il est vrai que Disney a souvent été accusé de lisser ses films et séries, de vouloir imposer une certaine vision parfois trop gentillette. Mais depuis le temps, l'eau a coulé sous les ponts, les choses ont évolué. Rodriguez confirmera de son côté que c'est bien le rachat qui a posé problème pour la suite des projets. Mais que ce soit Robert Rodriguez ou James Cameron, les deux réalisateurs sont raiment motivés pour faire une suite, au même titre que les fans.

Christoph Waltz dans Alita Battle Angel ©Disney

Peut-on espérer un Alita 2 ?

James Cameron avait déjà évoqué l'idée d'une ou plusieurs suites pour Alita alors qu'il était en plein travail sur Avatar 3. Maintenant que le film est sorti au cinéma, il se pourrait qu'une place soit faite pour les fameuses suites évoquées par le cinéaste, à moins que le prochain Terminator ne lui prenne tout son temps désormais. De son côté, Robert Rodriguez multiplie les collaborations avec Disney, notamment avec Star Wars : Le Livre de Boba Fett, dont il a signé quelques épisodes.

Il y a quelques temps déjà, le réalisateur était revenu sur Alita Battle Angel en affirmant qu'il espérait que son travail avec Disney allait finir par payer et faire pencher la balance en sa faveur pour signer une suite aux aventures d'Alita. « J'espère que je gagne des points auprès de Disney en collaborant autant avec eux. Ils sont maintenant propriétaires [de la licence Alita] depuis qu'ils ont racheté la Fox. C'est à cause de toute cette histoire que nous n'avons pas pu nous lancer dans la suite », avait-il déclaré.

À l'époque, Rodriguez parlait aussi régulièrement d'Alita avec James Cameron, les deux réalisateurs avaient des idées plein la tête. Mais nous voilà désormais en 2025 et, pour le moment, il n'y a rien de nouveau. Alita Battle Angel est disponible sur Disney+, les deux réalisateurs ont plein de projets en cours, mais rien concernant une ou plusieurs suites à Alita Battle Angel. Il va donc falloir continuer à patienter sagement, bien que les fans ne manqueront pas de se faire entendre sur les réseaux sociaux.