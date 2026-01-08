Si vous êtes né dans les années 1980-1990, il y a un film que vous avez vu à coup sûr. Mais il est probable que vous l'ayez oublié depuis. Pourtant, il ne vous faudra qu'un nom pour raviver tous vos souvenirs.

Et si vous vous offriez une vague de nostalgie aussi puissante qu'un Big Bang ? À redécouvrir seul ou en famille, notamment avec des enfants, ce film sorti à la fin des années 1980 a marqué toute une génération. Produit par de très grands noms du cinéma, sa mémoire tend toutefois à s'effacer doucement. Il est donc temps de lui offrir une nouvelle chance presque 30 ans après. Disponible en SVOD sur la plupart des plateformes, vous aurez envie de le revoir à coup sûr.

Un film culte pour tous les enfants des années 1990

Les œuvres qu'on a la chance de découvrir dans son enfance nous marquent généralement durablement. Cela dit, avec le temps, les souvenirs s'effacent tout en partie, pour ne devenir que de vagues réminiscences dont on recherche bien plus tard d'où elles provenaient. C'est peut-être le cas pour vous à propos d'un film hyper culte de 1988 si vous êtes né à cette époque.

Avant Arlo, avant les vélociraptors de Jurassic World, il y avait Petit-Pied. À la fin des années 1980, les enfants du monde entier découvraient les premières aventures de ce jeune « long cou » — vraisemblablement un apatosaurus —, dans le film Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles (The Land Before Time en version originale).

Séparé de sa famille par en plein exode, Petit-Pied ne comptait pas abandonner le voyage en route vers une nouvelle terre promise. Avec d'autres jeunes dinosaures, ils traversent des territoires plein de dangers et vivent des péripéties qui vont le faire grandir. Face à l'inconnu mais avec le soutien de nouveaux amis, le courage naît en lui pour arriver au bout du chemin. Par son histoire, ses scènes mémorables et son sens de l'esthétique, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles est un film à voir et à revoir absolument. Vous le trouverez à la location ou à l'achat sur la plupart des plateformes de SVOD comme Prime Video ou Canal+.

Un chef-d'œuvre presque disparu malgré de grands noms

Si Le Vallée des Merveilles, premier volet de la franchise Le Petit Dinosaure (qui compte 14 films au total) tombe peu à peu dans l'oubli, c'est probablement à cause des tendances actuelles. Uniquement disponible à l'achat ou à la location, il ne bénéficie par de la mise en lumière d'un accès libre dans le catalogue à la demande des plateformes de SVOD.

Pourtant, nous retrouvons des noms de légende derrière ce premier film Le Petit Dinosaure. En effet, il a été produit par Universal Pictures et a ainsi bénéficié du soutien de Steven Spielberg et George Lucas à la production. Mais c'est surtout son réalisateur qui mérite toute l'attention. Il s'agit de nul autre que Don Bluth, génie de l'animation passé par la case Disney, chez qui il travaille notamment sur Robin des Bois ou Bernard et Bianca, avant de monter son propre studio.

C'est avec cette structure qu'il réalise les aventures de Petit-Pied. Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles sort en France en 1989 et s'offre même un deuxième passage en salles en 2002, finissant d'accorder le statut d'œuvre culte au film. Celui-ci a d'ailleurs rencontré un succès suffisant pour Don Bluth réalise d'autres productions remarquables avec son studio, dont l'autre chef-d'œuvre de l'animateur et l'une de ses dernières réalisations, Anastasia.