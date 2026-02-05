Ce film est un véritable chef d'œuvre et il a marqué l'histoire de bien des manière, notamment grâce à cet incroyable record. C'est du jamais vu encore à ce jour, plus de 40 ans après sa sortie.

Les plateformes SVOD regorgent parfois de petits trésors. Sur certaines d'entre elles comme Prime Video ou encore Canal+, vous pouvez notamment trouver un véritable chef-d'œuvre. L'un des longs-métrages les plus récompensés au monde et surtout le meilleur biopic des années 1980. Un film d'une rare puissance qui brille aussi bien par le jeu de son acteur que par la démesure de l'une de ses scènes clés, qui aura nécessité plusieurs centaines de milliers de personnes. Le genre de film à voir au moins une fois dans sa vie.

Un film ultra ambitieux pour l'époque

Avec ses quelques 3 heures, ce biopic d'une des figures les plus emblématiques de notre histoire a marqué l'année 1982. Le film Gandhi retrace la vie de celui qui était autrefois l'avocat Mohandas Karamchand Gandhi avant de devenir l'illustre militant qui marquera le monde. Réalisé par Richard Attenborough, que notre génération connaît surtout pour son rôle de John Hammond dans Jurassic Park, le film Gandhi décrochera pas moins de 8 Oscars en 83, dont celui du meilleur réalisateur. L'acteur phare Ben Kingsley (Iron Man 3, Wonder Man), qui incarne le célèbre militant, sera lui aussi récompensé d'une statuette pour sa performance hors du commun. Il décrochera également de nombreuses autres nominations et récompenses lors d'événements similaires un peu partout dans le monde, comme par exemple aux British Academy Awards et aux Golden Globes.

Si le film a cumulé autant de récompenses, c'est qu'il s'en est donné les moyens. Pourtant, c'était très mal parti, puisqu'il a été très difficile de trouver le budget nécessaire à l'époque.

Le film a mis plus de 18 ans à voir le jour. On en parlait déjà en 1952, mais ce n'est que 10 ans plus tard, en 62, que Richard Attenborough est approché avant de lutter près de 20 ans pour le mettre sur pied. Le film finit par être réalisé après avoir longtemps ramé pour trouver l'argent nécessaire. Une production faite dans la douleur, entre problèmes politiques et budgétaires, mais aussi ambitions démesurées, si bien que le réalisateur affirmera ne pas s'être versé de salaire à l'époque.

Un record qui l'a inscrit dans l'histoire

Malgré toutes les difficultés, le résultat est sans appel : Gandhi est un chef-d'œuvre et deviendra un véritable classique intemporel, l'un des meilleurs films de Richard Attenborough et Ben Kingsley. Il reprend la vie du militant Gandhi, de son ascension à sa mort, avec force et justesse. Il faut dire qu'en Inde, le personnage est vénéré. Pour preuve, la scène des funérailles, qui devait avoir au moins un millier de figurants, a soulevé les foules.

Plus de 300 000 personnes ont répondu à l'appel, faisant de Gandhi le film avec la plus grande foule jamais vue dans un long-métrage, là où le numérique est désormais utilisé à tout bout de champ. Le chantier est pharaonique, mais le résultat dépasse toutes les espérances. Le film Gandhi fait désormais partie de l'histoire cinématographique et mérite clairement votre attention. Vous pourrez le retrouver sur différentes plateformes de streaming en VOD, sur Prime Video ou encore Canal+, entre autres.