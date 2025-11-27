En 1971, Louis de Funès divertissait une fois encore le public français dans ce film si iconique de sa carrière. Avec ses répliques mythiques et des scènes toujours ancrées dans la mémoire, impossible de l'oublier. Pour autant, 54 ans plus tard, cette fin de en queue de poisson, si emblématique de la mode des réalisateurs de l'époque, laisse planer le mystère quant au devenir des personnages. Une absence de réponse qui n'empêche pourtant pas de se projeter.

Un film qui a la folie des grandeurs, jusque dans sa fin

La Folie des grandeurs doit en grande partie son aura grâce au génie comique de Louis de Funès. La prestation du comédien est restée gravée dans la mémoire jusqu'en 2025. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien du film, vous aurez donc en tête le fait que Don Salluste, incarné par le fameux acteur originaire des Hauts-de-Seine, et Blaze, quant à lui interprété par l'acteur-chanteur Yves Montand, sont envoyés aux « Barbaresques ». Sauf que nos deux compères ne comptent pas en rester là. Subtilement, l'intrigue se relance même à la fin du film.

Le réalisateur et co-scénariste , Gérard Oury, nous offre une conclusion qui est aussi une promesse d'ouverture. Don Salluste est envoyé au bagne pour avoir envoyé une lettre calomnieuse au Roi au sujet de son épouse. Cela vaut aussi pour son valet, condamné pour son refus d'épouser Doña Juana. Tous deux sont alors contraints de tourner éternellement une grande roue au milieu du désert pour arroser une toute petite plante. C'est alors que Louis de Funès fait une nouvelle démonstration de sa gouaille dans le film, déclarant : « On ne va pas moisir ici ».

Ainsi, le film se termine sur l'ambition de Don Salluste de s'évader. Celui-ci aurait en plus un plan on ne peut plus alambiqué pour son retour à Madrid. Il souhaite conspirer pour que le roi répudie la reine et faire en sorte que César, son neveu, prenne la place du souverain. Il conclut enfin : « je l'épouse et me voilà reine ! ». Nous pouvons alors imaginer le duo mythique tenter de mettre en place son stratagème dans un nouveau film. Nul doute qu'il ferait face à des embuches qui donneraient lieu à des mésaventures toujours aussi truculentes.

Cela dit, la magie de La Folie des grandeurs réside aussi dans cette part de mystère. Après tout, c'est elle qui entretient l'imagination du public. On ne saura jamais ce que devient ce binôme si haut en couleur et c'est peut-être la meilleure fin possible finalement. Le mieux est encore de revoir le film et de se faire son idée. Vous pouvez notamment le retrouver à l'achat sur les plateformes de SVOD comme Prime Video et Apple TV.