Six ans après sa sortie initiale sur PS5, FF7 Remake s’apprête enfin à mettre un terme à de longues années de frustration. Les joueurs Xbox et Nintendo Switch pourront à leur tour découvrir la première partie des aventures de Cloud et d’AVALANCHE dès le 22 janvier 2026. Il aura fallu du temps à Square Enix pour franchir le pas, bien après l’expiration de l’exclusivité PlayStation. Mais les performances commerciales jugées décevantes de ses dernières productions l’ont finalement poussé à changer sa Bustersword d’épaule. La trilogie entière ne fera plus de distinction entre les constructeurs et pour marquer le coup, Square Enix avait prévu quelques nouveautés exclusives à ces portages, au grand dam de celles et ceux qui possèdent déjà FF7 Remake. Par chance, l’éditeur japonais a entendu les sollicitations de la communauté et annonce une très bonne nouvelle pour les concernés.

FF7 Remake sera facile pour tout le monde

Les versions Nintendo Switch 2 et Xbox s’accompagneront en effet, dès leur lancement, de nouvelles options d’accessibilité rapidement rebaptisées « mode Dieu », voire carrément « mode triche », par une partie des fans de la saga. Dès le départ, il sera possible d’activer plusieurs paramètres destinés à simplifier l’expérience et à (re)découvrir l’histoire sans jamais se soucier des combats. Les PV et les MP resteront constamment au maximum, tandis que chaque attaque infligera systématiquement 9999 points de dégâts, y compris en tout début d’aventure.

Une option taillée sur mesure pour les néophytes peu à l’aise avec l’action, mais aussi pour celles et ceux qui chercheront une bonne excuse afin de refaire FF7 Remake une quatrième fois, sans prise de tête, à l’occasion de sa sortie sur Nintendo Switch 2. Bonne nouvelle, Square Enix a annoncé, puis rappelé ce 15 janvier 2026, que cette fonctionnalité ne serait finalement plus réservée qu’aux portages. Une mise à jour gratuite sera ainsi déployée simultanément à la sortie des versions Xbox Series et Nintendo Switch 2 afin d’ajouter cette nouveauté sur PS5 et PC.

Une nouveauté gratuite sur PS5 et PC

« Après l’annonce, nous avons reçu de nombreuses requêtes pour l’ajouter également sur PS5 et PC. Nous avons donc décidé de déployer une mise à jour sur toutes les plateformes au moment de la sortie des versions Nintendo Switch 2 et Xbox. J’ai hâte que davantage de joueurs puissent en profiter. », explique Naoki Hamaguchi, directeur de FF7 Remake ce 15 janvier 2026 sur ses réseaux sociaux, lui qui avait déjà indiqué avoir milité en interne pour son intégration.

Les messages de remerciement n’ont pas tardé à affluer en réponse à cette annonce. Les joueurs les plus aguerris pourront toujours se frotter au mode difficile, tandis que les autres traverseront Midgar en se concentrant exclusivement sur le récit. Tout le monde y trouve son compte.

Source : Square Enix