Depuis son apparition dans des titres comme Uncharted sur PlayStation 3, un élément aujourd'hui très récurrent et controversé dans le paysage vidéoludique moderne fait vivement débat auprès des développeurs et des joueurs. Naoki Hamaguchi, directeur de FF7 Remake et Rebirth, qui l'utilisent aussi, a vivement utilisé cette méthode qui fait débat dans le cadre d'une interview auprès de GamesRadar+.

Le directeur de FF7 Remake peint une image élogieuse d'un élément controversé des jeux modernes

Cela fait des années que beaucoup de joueurs regrettent que les jeux modernes les prennent trop par la main, avec soit des aides en jeu, une difficulté revue à la baisse, ou des marqueurs visuels leur indiquant le chemin à suivre. C'est justement cette partie du débat que défend le directeur de FF7 Remake en s'intéressant aux très controversées peintures blanches ou jaunes vraiment trop évidentes et dont l'intégration manque cruellement de naturel pour indiquer les endroits avec lesquels on peut interagir pour progresser dans un jeu.

« Je comprends qu'il y ait un débat à ce sujet, quant à savoir si cela s'intègre bien à cet univers, si certains le souhaitent et d'autres non », a déclaré le directeur de FF7 Remake. « Je pense que, dans le jeu vidéo, ce genre de fonctionnalité répond à un réel besoin, à bien des égards. Il est évident que les différents développeurs expérimentent, testent différentes approches pour trouver ce qui fonctionne le mieux, ce qui convient le mieux, la meilleure façon de procéder dans leur jeu ».

« Il est parfois nécessaire de guider les joueurs en leur montrant ce qui est possible et ce qu'ils doivent faire », a ajouté le directeur de FF7 Remake. « Il y a donc un débat plus approfondi sur la manière de procéder, le niveau de difficulté et ce qui fonctionne. Et il y aura toujours des gens pour dire : "Non, ça ne colle pas du tout. On n'aime pas ça." C'est leur droit, mais je pense qu'il y a un réel besoin, et c'est un point qu'il ne faut pas négliger ».

© Square Enix

Un élément qu'on retrouvera dans le grand final du Remake de Final Fantasy 7 ?

D'après les commentaires de Naoki Hamaguchi, il faudra donc peut-être s'attendre, bon gré mal gré, à revoir cette fameuse peinture jaune dans FF7 Remake 3. À ce propos, rappelons que Square Enix a déclaré l'année dernière que son objectif était de sortir le grand final du Remake de Final Fantasy 7 d'ici 2027. L'enthousiasme autour de ce troisième et ultime chapitre de la trilogie s'est encore accru lorsque l'équipe a révélé avoir terminé son scénario en début d'année et que le jeu serait d'ores et déjà « jouable de bout en bout », en plus d'être « plus équilibré et mieux construit au niveau du rythme », notamment grâce au célèbre Highwind, le véhicule volant du jeu.

Source : GamesRadar+