Les "sites à dopamine" séduisent la génération Z en Corée du Sud, offrant une satisfaction instantanée sans débourser un sou.

Les jeunes Sud-Coréens, confrontés à une société décrite comme « ultra-compétitive », trouvent du réconfort dans une tendance numérique en hausse : les « sites à dopamine ». Ces plateformes reproduisent des rituels de consommation sans frais réels et offrent une échappatoire à la pression quotidienne. D'après le Korea Times, qui a publié son article fin mai 2026, elles attirent surtout une partie de la génération Z qui cherche à faire retomber le stress lié à l'inflation et à l'angoisse sociale.

Ces sites à dopamine prennent de l'ampleur

Ces sites imitent des interfaces connues comme Uber Eats ou Deliveroo, mais sans aboutir à une vraie commande. Les utilisateurs peuvent remplir un panier avec des plats appétissants, cliquer sur « Ajouter au panier » puis « passer à la caisse », et pourtant aucun livreur ne prend la route. Aucune transaction n'est effectuée, la carte n'est jamais débitée et la nourriture n'arrive jamais.

Pour Kim, un employé de bureau de 25 ans, cette simulation donne une vraie sensation de satisfaction. Il dit : « J'ai l'impression d'avoir vraiment commandé quelque chose. » Ces sites procurent ainsi un « petit shoot de satisfaction » sans rien dépenser. Le procédé compte dans une société où la pression économique et sociale est forte.

Un coup de boost virtuel, sans conséquences réelles

Les « pauses clopes virtuelles » servent aussi de lieu de rendez-vous nocturne pour des insomniaques anonymes. Sur ces pages aux tons sombres, les utilisateurs laissent des messages comme « Je tiens le coup » ou « J'ai envie de rentrer chez moi », ce qui en fait de véritables salles de pause en ligne.

Le phénomène rappelle le « mukbang », où l'on regarde des personnes manger en grande quantité pour ressentir une forme de satisfaction sans ingestion réelle. Comme le « doomscrolling », ce défilement compulsif d'informations, ces plateformes jouent sur le besoin de stimulation et de distraction d'une génération en quête de répit.

Ce que ça révèle d'une société sous pression

Plusieurs facteurs expliquent l'essor de la tendance : la fatigue et l'anxiété pèsent fortement dans un pays souvent perçu comme compétitif. Obtenir une satisfaction passagère sans frais apporte un répit bienvenu en période économiquement difficile. Au-delà du besoin de réconfort, ces sites éclairent un aspect de la vie moderne : une consommation numérique intrusive qui joue sur les mécanismes neuronaux de la dopamine.