Au cœur du désert de l'Arizona, dans le comté de Cochise, Jonathan et Ashley Longnecker se sont lancés dans la construction d'une maison autosuffisante avec leurs quatre enfants. Baptisé Tiny Shiny Home, leur projet vise une habitation qui s'intègre au paysage désertique et réduit autant que possible sa dépendance aux réseaux classiques, en suivant une logique écologique.

Leur rêve : vivre en autosuffisance

S'installer dans le désert de l'Arizona n'avait rien d'évident pour les Longnecker. Dans cet environnement qu'ils décrivent comme hostile, ils ont vu la possibilité de créer une « oasis de vie durable ». Le but reste simple : bâtir une maison respectueuse de l'environnement et énergétiquement autonome, c'est-à-dire détachée du réseau électrique classique au profit de solutions alternatives.

Leur démarche repose sur le design régénératif. Il ne s'agit pas seulement de consommer moins, mais de s'intégrer au paysage au lieu de le modifier. Le couple cherche aussi un mode de vie familial plus calme et plus simple, en lien avec la protection de la nature.

Une construction innovante et qui dure

La maison prend la forme d'une « ferme ronde » et relève de la bioconstruction. Le matériau principal, la terre compactée, est mis en œuvre par la technique de l'hiperadobe, qui consiste à compacter de la terre dans des mailles tubulaires ajourées. Le procédé présente plusieurs avantages :

un coût inférieur au superadobe classique,

une meilleure adhérence,

une plus grande facilité pour l'application de l'enduit final.

Cette technique permet aussi une construction entièrement réalisée à la main, ce qui sert l'autosuffisance du projet. Côté énergie, le Tiny Shiny Home s'appuie surtout sur des ressources renouvelables, avec une large place pour le solaire. Pour l'eau, le couple mise sur la récupération des eaux de pluie, ce qui est plus adapté pour une vie dans le désert.

Ils documentent et partagent leur expérience

Le projet ne se limite pas au chantier. Sur leur site web et leur chaîne YouTube, les Longnecker documentent chaque étape. Une nouvelle vidéo sort chaque samedi et montre l'avancée des travaux, les techniques employées et les difficultés rencontrées. L'objectif est d'aider d'autres personnes tentées par un projet du même genre.

Leur plateforme ne montre pas seulement le côté visuel du chantier. Elle défend aussi une éthique de vie fondée sur l'autosuffisance, le respect de l'environnement et la simplicité. En racontant leur parcours, les Longnecker espèrent donner envie à d'autres de se lancer dans leurs propres projets d'autonomie durable.

Chez Tiny Shiny Home, c'est moins une maison qu'un mode de vie qui est en jeu : un retour aux bases et une recherche d'équilibre avec la nature autour. Le projet peut servir de point de départ à ceux qui veulent vivre davantage en accord avec leurs valeurs écologiques et sociales.