Lassé d’entendre encore et toujours la même question sur son travail, le créateur de Fallout donne une réponse claire en vidéo, et il ne mâche pas ses mots sur cette difficile réalité.

Si Fallout brille aujourd’hui entre les mains de Betheda et des équipes de Todd Howard, c’est entre celles d’un tout autre créateur que la licence a vu le jour en 1997 : Tim Cain. Travaillant à l’époque pour Interplay Productions, le développeur a en effet donné naissance au titre qui est aujourd’hui devenu l’une des plus grandes références du RPG, sur lequel il a également officié en tant que producteur, concepteur et programmeur. De quoi lui assurer une belle carrière, donc, même si le créateur le dit sans détour : il n’en peut plus d’entendre encore et toujours la même question.

Le créateur de Fallout ne veut plus entendre cette question

Car si Cain est aujourd’hui principalement connu pour être à l’origine d’une franchise aussi populaire que Fallout, le fait est que sa carrière a également été marquée par la création de plusieurs autres projets. Arcanum, WildStar, Pillars of Eternity, les exemples sont nombreux. Et cela va jusqu’à The Outer Worlds, auquel il a donné vie chez Obsidian Entertainment en 2019. Après quoi Cain a alors décidé de prendre un peu de recul, avant d’annoncer son grand retour à temps plein chez les créateurs de Fallout New Vegas fin 2025.

Mais lorsqu’il ne développe pas des jeux, Cain fait partie de ces créateurs qui n’hésitent pas à prendre la parole sur YouTube, au travers d’une chaîne qu’il alimente régulièrement en contenus. De quoi lui permettre de renforcer ses liens avec ses fans, donc, auxquels il apporte des réponses aux différentes questions qui lui sont posées, tout en revenant sur les coulisses de sa profession. Et c’est d’ailleurs à cette occasion que le créateur de Fallout a répondu à l’une des questions qu’on lui pose le plus souvent : pourquoi ne souhaite-t-il plus créer une nouvelle licence aujourd’hui ?

« Les gens me disent fréquemment : ‘Hey Tim, fais plus de jeux !’. On me demande alors plus spécifiquement de faire des suites à Arcanum, ce qui serait fun. Mais je ne possède pas les droits d’Arcanum, donc merci d’arrêter de me le demander » commence par déclarer Cain, avant d’entrer davantage dans le vif du sujet. « J’adore faire des jeux. Donc cela rend vraiment les gens confus, ils sont genre : ‘Pourquoi tu ne fais pas de nouveaux jeux, de nouvelles licences ? ». Et la réponse à cela est en réalité très simple : l’argent.

Une réalité difficile pour de nombreux créateurs

Ou plutôt, comme le précise Cain, le manque de reconnaissance financière qui en découle en cas de succès. « J’ai mentionné ici que d’autres personnes se sont fait bien plus d’argent sur les licences que j’ai créées que je ne m’en suis jamais fait. Et pas qu’un peu. Énormément. De même que les gens qui travaillent sur ces licences que j’ai créées il y a des années, qui font partie de l’équipe, et qui se font plus d’argent que je n’en ai jamais eu en leur donnant vie. […] J’en ai marre de rendre les autres riches avec mes propres créations » assure le créateur de Fallout.

Une réponse pour le moins honnête, donc, même s’il tente d’expliquer par une longue analogie qu’il est en réalité moins amer à ce sujet qu’il n’y paraît. « Mais vous devez imaginer ce que cela doit être de se voir poser cette question encore et encore » insiste le créateur de Fallout. « Et vous pouvez répéter mille fois que vous n’êtes pas amer, quand on vous demande pour la millième fois : ‘Que pensez-vous de cette IP qui marche si bien et à laquelle vous ne participez plus ?’, à un moment donné, je suis exaspéré par cette question. J’en ai un peu marre ».

Bref, vous l’aurez compris donc : s’il y a bien une question à ne plus poser à Cain à l’avenir, c’est celle-ci. Et on peut aisément comprendre pourquoi. Car ce dernier est loin d’être le premier à mettre en lumière une telle problématique, à laquelle ont été confrontés bien d’autres créateurs au cours de leur carrière. Pour autant, que les amateurs de ses productions se rassurent : cela ne l’empêchera pas de continuer à travailler, en témoigne son récent retour chez Obsidian. Reste juste à découvrir ce que nous prépare le studio.

Source : Tim Cain