Les jeux Bethesda sont une véritable mine d’or pour les moddeurs. Mais plus que des tenues, des améliorations esthétiques ou des quêtes, certains refont carrément des jeux dans les jeux grâce à eux. On en aura prochainement un aux allures de Fallout 2 Remake.

Aujourd’hui, les délais de développement des jeux vidéo ne cessent de s’allonger, et l’attente entre deux épisodes devient plus longue. C’est particulièrement vrai pour les titres de Bethesda. The Elder Scrolls 6 en est l’exemple parfait, tandis que Fallout 5 ne verra lui non plus pas le jour avant un long moment. Heureusement, les fans ne restent pas les bras croisés. Les plus passionnés d’entre eux se lancent dans des projets toujours plus ambitieux pour alléger l’attente de leurs confrères et la rendre moins ennuyeuse. Mods dignes de DLC, véritables remasters de classiques dans des moteurs actuels, voire des remakes… la communauté a du talent. Un groupe d'amateurs travaille désormais sur un remake complet de Fallout 2 en vue à la première personne.

Un vrai remake de Fallout 2 par des fans

Project Arroyo, le remake fan-made de Fallout 2, est porté par plus de 100 développeurs passionnés. Damion Daponte, le leader du projet, a récemment partagé des informations sur l’avancement de ce chantier colossal. Selon lui, l’équipe progresse rapidement, avec l’objectif de rendre ce Fallout 2 Remake disponible sur Steam, une plateforme qui faciliterait sa distribution et ses mises à jour régulières. « C’est une plateforme accessible à tous, simple à installer et à mettre à jour. C’est la solution la plus pratique », a expliqué Daponte.

Cependant, la mise en ligne d’un tel remake comporte des défis. En effet, Project Arroyo repose sur le moteur de création de Fallout 4, ce qui soulève des questions légales et techniques liées à son utilisation pour un jeu dont la propriété intellectuelle appartient à Bethesda. L’équipe devra s’assurer de respecter les conditions nécessaires, notamment l’obligation de posséder Fallout 2 et 4 ainsi que leurs DLC respectifs sur Steam pour jouer au remake. Daponte se montre également optimiste mais prudent quant à la compatibilité avec la Steam Deck. Bien qu’il n’ait pas encore testé le jeu sur la console portable de Valve, il a assuré que l’équipe procéderait à des phases de tests en temps voulu, si cela est faisable.

Un fan game aux grandes ambitions

Les 100 développeurs impliqués dans le projet abordent ainsi le développement de ce remake avec une approche professionnelle. Récemment, de nouveaux concepts art ont été dévoilés, permettant de mieux saisir la direction artistique du projet. Le Cratère d’Oakland est largement mis en avant dans ces nouvelles images partagées, lui qui s’annonce comme un lieu clé du remake. Recouvert d’une étrange substance verte, il abrite une ville active malgré des chutes continues de liquide radioactif. Pour les curieux, l’équipe de Project Arroyo a également partagé une vidéo comparative, présentant les lieux emblématiques du jeu original et leur réinterprétation dans ce Fallout 2 Remake et autant dire que le résultat pourrait être à la hauteur des ambitions.

Source : arroyoproject