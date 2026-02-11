Et si on vous disait que vous pouvez gagner 5 000 euros sans bouger de votre lit ? C'est ce que propose une étude spatiale française qui flirte vraiment avec la science-fiction.

L'annonce a de quoi étonner. À l'heure où la conquête spatiale rejoint la science-fiction et les blockbusters aussi cultes qu'Interstellar, une initiative française vous permet de contribuer à l'aventure sans même avoir besoin de sortir de votre lit. Au contraire même, puisqu'elle vous propose d'être rémunéré 5 000 euros en restant couché et à jeun. Pas de fusée, d'envol dans l'espace ni même de combinaison. Une étude capitale portée par un institut de Toulouse. On vous donne tous les détails.

Un défi physique pour le bien de la science

L'expérience se passe à Toulouse. Le MEDES, l'Institut de Médecine et Physiologie Spatiales, vient de lancer un appel pour trouver des volontaires pour une étude spatiale qui repousse les limites du corps. L'idée est de simuler pendant 20 jours des conditions extrêmes que pourraient connaître les astronautes en cas de mission prolongée dans l'espace. Par exemple, les participants resteront « 10 jours alités avec de fortes restrictions alimentaires », comme le précise l'annonce, contre une indemnisation de 5 000 euros.

Comprenez par là que les volontaires seront plongés dans la peau d'un astronaute, tout en restant sur Terre. La tête légèrement inclinée (-6 degrés), une alimentation réduite à quelques centaines de calories par jour sous forme de bouillon ou de jus de fruit... l'expérience est rude. L'idée est notamment d'étudier l'impact entre la position et le faible apport alimentaire. Ce faisant, les scientifiques toulousains espèrent mieux comprendre ce qu'il se passe pour le corps des voyageurs de l'espace et pouvoir les aider en amont pour éviter toute complication une fois dans les étoiles.

© MEDES.

Une expérience qui rapporte 5 000 euros

Jouer les cobayes n'est pas forcément ce qu'il y a de plus amusant. Pour autant, cela peut rapporter gros. Au-delà de l'intérêt scientifique derrière l'étude spatiale du MEDES, certains y verront un intérêt pécuniaire. De fait, l'institut propose d'indemniser les participants à hauteur de 5 000 euros. Une coquette somme pour vivre 20 jours plus ou moins comme un astronaute pendant le mois de juin 2026.

Cependant, tout le monde ne peut pas prétendre à rejoindre l'étude du MEDES. De fait, même si les chercheurs et l'équipe médicale assurent un suivi constant 24h/24 tout au long de l'expérience, ils veulent des personnes en bonne santé, avec une hygiène de vie irréprochable et répondant à ces critères :

Être un homme âgé entre 20 et 40 ans

âgé entre Avoir parfaite santé

Être non-fumeur

Avoir un Indice de Masse Corporelle (IMC) entre 20 et 26 kg.m 2

Mesurer entre 1.65 m et 1.85 m

Avoir un poids stable depuis au moins 3 mois

depuis au moins 3 mois Pratiquer une activité sportive régulière

Ne pas avoir d’allergie ni de restriction alimentaire

Être affilié à un régime de Sécurité sociale

Si vous vous reconnaissez dans cette description et que l'aventure vous intéresse, sachez que vous pouvez encore postuler. Pour ce faire, envoyez d'abord un e-mail à l'adresse du MEDES : [email protected]. Si votre profil retient l'attention, vous serez contacté pour deux entretiens téléphoniques, de façon à vérifier que vous répondez bien aux critères de sélection et que vous comprenez les enjeux de l'étude. Pour finir, vous serez convié pour une visite médicale dans les locaux de la clinique spatiale de Toulouse afin de finaliser la candiature. En tout, l'équipe de recherche retiendra 10 personnes pour mener cette expérience courant juin 2026.