Parce qu’on n’arrête pas le progrès, une étude américaine menée à l’aide de l’IA aurait permis de mettre au jour une nouvelle découverte majeure sur nos empreintes digitales.

Nous sommes plus de 8 milliards sur cette planète et pourtant, chacun d’entre nous est un être unique. De par son identité, son ADN mais aussi ses empreintes digitales, qui sont tant de preuves irréfutables témoignant de la personne que nous sommes. Mais alors même que l’on pensait déjà tout savoir à ce sujet, une nouvelle étude menée à l’aide d’une IA est finalement venue bousculer toutes nos convictions. Car à l’issue de cette dernière, un résultat stupéfiant a émergé : nos empreintes ne seraient en réalité pas si uniques qu’on le pensait.

L’IA fait une étonnante découverte au sujet de nos empreintes

Menée conjointement par des chercheurs de l’Université de Columbia et de l’Université de Buffalo aux États-Unis, l’étude en question, dont les résultats ont été publiés sur le site Science Advances, a permis de mettre au jour la façon dont l’ensemble des doigts d’un même individu pourraient en fait partager des similitudes structurelles. Des similitudes qui sont loin d’être évidentes pour l’œil humain, mais que l’IA aurait réussi à détecter au travers d’une base de données répertoriant plus de 60 000 empreintes différentes.

Mais comment expliquer le fait qu’une telle information ait pu échapper aux scientifiques pendant toutes ces années ? À la différence d’approche entre nos méthodes et celle de l’IA, probablement. Car là où les scientifiques tendent à se focaliser sur les plus microscopiques des détails tels que les lignes qui composent notre empreinte, l’IA, elle, a pris davantage de recul afin d’analyser l’angle des courbes et l’orientation des crêtes. Ce qui a alors permis de conduire à la découverte de similitudes entre les différents doigts d’un même individu.

Bien sûr, comme pour n’importe quelle étude, précisons néanmoins que la valeur de ces résultats n’est pas encore à prendre pour argent comptant. Davantage de tests seront naturellement nécessaires avant de valider cette conclusion, même si les premiers résultats sont plutôt engageants. Car comme l’indique le rapport, le taux de réussite de cette théorie s’élève pour l’instant à 77%, l’IA ayant identifié des similitudes dans les empreintes de 77 individus sur 100. Avec des résultats généralement supérieurs pour les panels issus d’une même ethnie.

Un outil potentiel, mais pas encore une science exacte

Et même si, dans le fond, cela pourrait finalement couler de source, cela montre toutefois que malgré les nombreux progrès de la science au fil des siècles, certaines choses semblent encore nous échapper. Autant dire, donc, que cette nouvelle découverte pourrait à terme complètement changer la façon dont les scientifiques appréhendent l’analyse des empreintes, notamment dans le milieu judiciaire. Pour preuve, des tests réalisés lors de cette étude ont permis de réduire une liste de 1 000 suspects à 40 individus seulement, et ce en l’espace de quelques secondes.

Pourtant, les scientifiques l’assurent : ce n’est pas demain la veille que l’IA pourra faire office de preuve officielle dans le cadre d’une affaire. Encore largement incertaine, elle peut tout au plus aiguiller les enquêteurs sur certaines pistes, mais en aucun cas servir de conclusion à un élément de l’enquête. D’autant plus que cela soulève finalement de nouvelles questions, à savoir : si nos doigts ont réellement une structure similaire, quid de la sécurité de nos empreintes, qui pourraient potentiellement être reproduites plus facilement selon un modèle ?

Source : Science Advances