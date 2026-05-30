Selon le site EarthSky, autour du 10 juin 2026, les passionnés d'astronomie guetteront une pluie d'étoiles filantes hors norme : la pluie des Ariétides. Réputée comme la plus puissante pluie diurne de l'année, elle peut atteindre jusqu'à 60 météores par heure. Mais parce qu'elle est surtout visible en journée, elle est largement masquée par la lumière du soleil et reste difficile à voir à l'œil nu. Voici tout ce qu'il faut savoir pour la repérer au mieux.

Un spectacle céleste discret mais surprenant

Les Ariétides se remarquent par de longues traînées lumineuses qui semblent venir du bas du ciel pour rejoindre les étoiles. En pleine journée, l'observation directe est compliquée puisque ces météores se consument dans le ciel bleu et se noient dans l'éclat solaire. En France, la meilleure fenêtre d'observation se situe entre 4h15 et 5h15 du matin le 10 juin 2026, quand il reste encore assez d'obscurité avant l'aube.

Ces étoiles filantes filent à plus de 39 km/s, une vitesse vertigineuse. Malgré leur discrétion en journée, les observateurs expérimentés savent qu'on peut parfois voir les "effleureurs de Terre", des météores qui entrent presque horizontalement dans l'atmosphère juste au-dessus de l'horizon.

Pour tenter votre chance de voir ces étoiles filantes, placez-vous face à l'horizon nord‑est ou est. Une boussole peut aider à vous orienter correctement. Le pic de visibilité coïncide avec la Lune gibbeuse décroissante,pour limiter sa lumière, installez‑vous à l'abri derrière un arbre ou un bâtiment. Côté matériel, privilégiez l'œil nu car les jumelles et télescopes (qui rétrécissent le champ de vision) sont à éviter. L'adaptation des yeux à l'obscurité est importante, comptez environ 15 minutes pour que la vision nocturne soit optimale. Cette précaution augmente vos chances d'apercevoir rapidement les étoiles filantes et d'apprécier ce spectacle rare.

Source : EarthSky

D'où viennent ces étoiles filantes ?

Les débris à l'origine des Ariétides proviennent probablement de la comète 96P/Machholz ou de l'astéroïde Icare. L'origine précise reste en partie sujette à débat, mais ce nuage de particules traverse la trajectoire de la Terre chaque année entre mi‑mai et fin juin et se trasnforme en pluie d'étoiles filantes. Grâce à des radars spéciaux, les scientifiques peuvent détecter ces météores diurnes invisibles en plein jour. Les astronomes poursuivent l'étude de ce phénomène pour affiner leurs connaissances sur les essaims de météores. Beaucoup d'observateurs attendent déjà la prochaine occurrence prévue pour début juin 2027.