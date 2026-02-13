Un événement extraordinaire va avoir lieu prochainement au-dessus de nous et sera visible directement dans notre ciel et ce, même à l'œil nu. Une nuée d'étoiles difficilement observable qui devrait nous offrir un spectacle digne des plus beaux films de science-fiction.

Un phénomène céleste rare sera bientôt visible dans notre ciel

Des milliards d'étoiles composent notre vaste univers et si les scientifiques décortiquent tout ce qu'ils peuvent, l'espace reste encore teinté de mystère. Depuis la Terre, nombre de spectacles sont visibles comme des étoiles filantes, ou encore des éclipses et plus rarement le passage d'une comète. Prochainement, c'est un événement d'envergure qui viendra sublimer le ciel le temps d'une nuit. Les scientifiques appellent ça un Amas de la Ruche, ou amas de la Crèche, voire Messier 44. Il s'agit d'un gigantesque regroupement d'étoiles, connu depuis l'Antiquité et qui flotte quelque part dans la constellation du Cancer. Ce nuage d'étoiles doit son nom à des astronomes du XVIIIe et XIXe siècle qui trouvaient qu'il ressemblait à un essaim d'abeilles.

Comme c'est rarement le cas, il sera possible d'apercevoir ce spectaculaire Amas de la Ruche à l'œil nu. Le groupe d'étoiles devrait alors apparaître comme une sorte de voile fantomatique, nous explique-t-on. Le mieux étant de s'équiper d'un peu de matériel pour profiter pleinement du spectacle. Une simple paire de jumelles devrait par exemple vous permettre d'apercevoir des centaines d'étoiles éclatantes ressemblant à des petits diamants jaunes et orangés. Sachez d'ailleurs qu'il s'agit là de la meilleure méthode pour en profiter puisque si vous utilisez quelque chose de plus puissant, comme un télescope, vous allez restreindre votre champ de vision, ce qui fera que le rendu sera forcément moins impressionnant.

L'amas de la Ruche (M44) photographié avec un petit télescope. Photo de Camille Colomb.

Voici quand vous pourrez voir le fameux Amas de la Ruche

Pour profiter pleinement de l'événement donc et vous imprégner de ce moment avec les étoiles, équipez-vous de vos meilleures jumelles et réservez votre nuit du 28 février 2026. L'Amas de la Ruche sera visible vers le Sud-Est, en direction de la Lune. Notre satellite naturel devrait d'ailleurs garantir la luminosité parfaite pour le faire briller puisque la Lune sera quasiment pleine. La nuée d'étoiles devrait graviter aux alentours. Les amateurs de ciel étoilé le savent très bien, il faudra penser à bien se positionner pour profiter de la soirée comme il se doit. Évitez les lumières parasites environnantes comme les lampadaires ou les spots de terrasse, et surtout croisez les doigts pour que le temps soit dégagé le moment venu.