Vous n’avez pas de prise Ethernet à portée de main et votre réseau Wi-Fi est capricieux ? Grâce à une prise TV, vous pourriez bien retrouver l’accès à une connexion internet haut débit.

À l’ère du tout connecté, disposer de la meilleure connexion internet possible est devenu un indispensable pour beaucoup. Et pour ce faire, il n’y a assurément pas mieux que les câbles Ethernet afin de pouvoir profiter du meilleur débit possible en toutes circonstances. Malheureusement, pour certains foyers, il n’est pas toujours possible d’y recourir, ce qui pousse à privilégier la solution Wi-Fi, bien moins efficace. Mais saviez-vous qu’il est possible de transformer une prise TV en prise Ethernet très facilement ?

Pas d’Ethernet chez vous ? Votre prise TV pourrait faire l'affaire

C’est en effet une alternative que beaucoup de gens ignorent, et qui pourrait pourtant sortir bien des personnes des galères liées au réseau Wi-Fi. Car ce dernier a beau s’imposer comme l’alternative la plus simple et la plus efficace à l’absence de prise Ethernet, il s’accompagne tout de même généralement d’une inévitable perte de débit, et parfois plus encore entre les murs bien épais de certains foyers. Grâce aux prises TV, aujourd’hui de plus en plus délaissées, il est néanmoins possible de contourner ce problème.

Et cela ne tient qu’à une chose : la présence de câbles coaxiaux. Car bien avant que la fibre optique ne finisse par s’imposer comme la nouvelle norme, ces derniers, initialement pensés pour retransmettre le signal TV à travers l’ensemble des pièces d’un même foyer, avaient également été conçus pour permettre aux fournisseurs d’accès internet de faire de même. Résultat : avec le bon adapteur, il reste aujourd’hui possible de recourir à cette fonction des câbles coaxiaux afin de compenser l’absence de prise Ethernet dans certaines pièces.

Pour ce faire, rien de plus simple : il vous suffit alors de vous procurer ce qu’on appelle un MoCA (Multimedia over Coaxial Alliance), généralement trouvable pour moins de 100€, afin de bénéficier d’une connexion plus stable avec un débit pouvant aller jusqu’à 2.5 Gbps au total. Grâce à cela, vous pourrez ainsi profiter de ces fameuses prises TV de moins en moins utilisées avec le temps, tout en vous épargnant au passage de coûteux travaux destinés à mettre en place de nouveaux câbles Ethernet au sein de votre foyer.

© ScreenBeam

Une alternative efficace malgré ses faiblesses

Bien sûr, précisons toutefois que cette solution possède aussi inévitablement ses failles. Par exemple, si des répartiteurs ou des amplificateurs de signaux sont présents au sein de votre foyer, votre connexion coaxiale pourrait bien perdre en efficacité, voire même ne pas fonctionner du tout. C’est pourquoi avant de procéder à l’achat d’un MoCA, et même de plusieurs selon vos besoins, il est extrêmement important de veiller à disposer d’une connexion coaxiale directe. Auquel cas, à vous l’alternative la plus efficace à l’absence de prise Ethernet.