En Espagne, tout un village a été acheté par un entrepreneur un peu fou, pour le prix d'une maison uniquement. Un rêve assez dingue pour cet Américain tombé amoureux des lieux.

Histoire insolite d'un projet complètement fou et pourtant bel et bien en train de se réaliser. Un homme, pourtant avec une bonne situation, mais rien d'incroyable pour autant, a décidé de tout plaquer pour s'acheter un bout de terre en Espagne. Jusqu'ici, rien d'anormal, ce genre de chose arrive fréquemment. Mais ici, le petit bout de terre est en réalité un village complet, perdu dans la campagne en Espagne, et il l'a eu pour une bouchée de pain.

Le rêve fou d'un entrepreneur américain

C'est le rêve d'un homme, un Américain, Jason Lee Beckwith, un touche-à-tout. Entrepreneur, parfois travailleur dans l'hôtellerie, musicien ou encore PDG de l'entreprise Rocking Hospitality from Oceanside, des maisons d'hôtes en Californie, ce dernier a tout plaqué pour vivre l'histoire d'une vie, selon ses propres mots. Il a en effet acheté le village entier de Salto de Castro. Une bourgade abandonnée à son triste sort depuis la fin des années 80. Le village est idéalement positionné près du fleuve Duero qui dessine la frontière avec le Portugal. Pour une bouchée de pain, l'homme a décidé de tout reconstruire après l'avoir visité lui-même et en être tombé amoureux. Son objectif : en faire un complexe touristique rural.

Jason Lee Beckwith dans son village en Espagne via Infobae

Un village entier en Espagne pour le prix d'une maison en France

Acheté pour 310 000 €, le prix d'une maison ou d'un appartement en France, Jason Lee Beckwith a mis la main sur un village entier. Ce dernier avait été construit pour les ouvriers lors de la construction des immenses installations hydroélectriques non loin. Il comprenait plus d'une quarantaine de bâtiments dont des maisons, une église, une école, un bar et même une caserne de la Guardia Civil. Désormais, il y a tout à refaire mais Jason Lee Beckwith se dit fin prêt. L'entrepreneur un peu fou a revendu sa maison d'hôtes en Californie pour se lancer dans ce projet hors normes et compte s'installer sur place pour suivre les travaux de très près.

Sachez qu'il est même possible de participer à l'aventure. Une cagnotte a été mise en ligne et Jason Beckwith est ouvert aux coups de main. Une initiative qui intrigue et a poussé certains locaux, dont des créateurs de contenus, à s'intéresser à cette reconstruction. C'est le cas notamment de la chaîne Nos Vamos al Pueblo qui a même fait le tour du propriétaire l'année dernière.