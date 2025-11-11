C'est un record qui défie la science et le temps : un enfant est né en 2025 d'un embryon congelé depuis plus de 30 ans. Une histoire digne d'un scénario de science-fiction.

En 1994, pendant qu'on jouait à Wario Land sur Game Boy, quelque part aux États-Unis, trois embryons étaient mis en sommeil dans une cuve d'azote liquide à -196 °C. Ce n'est que trois décennies plus tard que l'un d'eux a été réveillé pour donner naissance à un enfant, qui aurait donc pu voir le jour au XXe siècle sans l'intervention de la science.

Un enfant qui bat tous les records

Le 26 juillet 2025, deux parents de l'Ohio (États-Unis), accueillait un nouvel enfant, prénommé Thaddeus. Rien d'extraordinaire à première vue. Sauf que ce bébé n'a pas vu le jour comme tout le monde. Il est né d'un embryon conçu et congelé en 1994. C'est un record absolu dans l'histoire de la science et de la médecine.

Pour bien comprendre, le jeune Thaddeus Daniel Pierce a attendu 30 ans dans un état de stase totale avant de commencer sa vie via une procédure de fécondation in vitro (FIV). Cela veut dire également que ses parents, Lindsey et Tim, n'étaient eux-mêmes que des bambins quand celui qui allait devenir leur enfant a été congelé.

© MIT Technology Review.

La démarche de la seconde chance

C'est après 7 ans d'essais infructueux que le couple a finalement décidé de faire appel à une agence d'adoption embryonnaire, la Nightlight Christian Adoptions. Le projet de cette agence est de confier des embryons “oubliés” depuis longtemps pour leu donner une chance de donner vie à un bébé.

Les Pierce se sont ainsi vu confier un embryon issu d'un don d'une certaine Linda Archerd. Cette dernière avait fait don de quatre embryons en 1994. L'un d'eux avait immédiatement été implanté, ce qui a permis de donner rapidement naissance à une fille aujourd'hui trentenaire. 30 ans plus tard, c'est son petit frère, Thaddeus, qui a vu le jour. Un enfant perçu comme « petit espoir ».

De fait, si cela a pu se réaliser, c'est aussi parce que Linda Archerd tenait à ce que ses trois embryons ne soient ni détruits, ni utilisés à des fins scientifiques. Elle souhaitait ardemment que son don puisse redonner espoir à des parents qui ne parvenaient pas à avoir d'enfant. Sa seule exigence étaient que le couple choisi réponde à trois conditions : être marié, chrétien et résider aux États-Unis.

C'est grâce à cette démarque que Tim et Lindsey ont pu avoir la chance de recevoir un embryon de Linda Archerd. Cochant toutes les cases, l'agence a mis en place la fameuse procédure de FIV. Malgré un taux de réussite en dessous des 70 % et plus de 3 millions d'embryons qui dorment encore dans les cuves états-uniennes, la naissance de Thaddeus pourrait bien relancer le débat sur leur usage.