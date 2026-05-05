Si votre enfant adore le dessin, il se pourrait qu'il soit doté d'une mémoire et de compétences d'apprentissage au dessus de la moyenne. C'est ce que révèle plusieurs études sur le comportement cognitif chez nos bambins.

Après des années d'études, des scientifiques révèlent que certains enfants pourraient avoir des capacités d'apprentissage exceptionnelles, grâce au dessin. Un art qui sollicite le cerveau bien plus qu'on ne le pense, et le musclerait si bien qu'il offrirait des facilités d'apprentissage dans de très nombreux domaines.

Votre enfant passe son temps à dessiner, colorier, gribouiller ? Laissez-le faire ! Le dessin offre bien plus de vertus que ce que l'on aurait pu penser. Des chercheurs ont affirmé que dessiner entraîne la mémoire du travail ainsi que bon nombre de fonctions exécutives, ce qui donne une meilleure capacité de mémorisation ou encore un apprentissage linguistique plus facile.

Le dessin est le meilleur moyen d'apprendre pour votre enfant

Une étude menée sur 125 enfants âgés de 3 à 6 ans a permis de déterminer que les capacités liées au dessin sont de mèche avec celles du langage. Les deux fonctions évoluent en même temps et sont toutes deux liées à ce que l'on appelle la mémoire du travail, ou encore à la flexibilité cognitive. En d'autres termes, en dessinant, l'enfant va muscler le reste de ses automatismes liés, rendant ainsi l'apprentissage bien plus facile. Le dessin est un processus bien plus complexe qu'il en a l'air, que certains scientifiques ont divisé en trois grands axes : la réflexion, l'action motrice et la représentation picturale.

Dessiner demande de l'imagination, de la concentration ou encore de la précision. Par exemple, créer une image force l'enfant à matérialiser des éléments détaillés, et à les sélectionner lui-même. Il doit donner vie à ses gribouillis, à des images qu'il matérialise dans son imaginaire. « Ce processus active simultanément les réseaux visuels, moteurs et sémantiques, créant ainsi une trace mnésique plus riche que la simple lecture ou l'écoute », peut-on lire. Un « encodage multimodal », qui permet à l'enfant de préparer le terrain pour ses futurs apprentissages.

Ce n'est pas la qualité qui compte, mais la volonté et le plaisir

Et ce qui compte pour l'enfant, ce n'est pas de réussir son dessin sur le plan purement artistique, mais plutôt d'en assimiler les mécaniques. Le dessin offre à l'enfant un terrain de jeu et d'entraînement, mais cela dépend de ce qui pousse l'enfant à dessiner, si cela se fait de son propre chef ou non et du sujet. Par exemple, reproduire des motifs ou remplir des pages sans lien avec le contenu ne sert pas à grand-chose, tout comme forcer l'enfant à apprendre en dessinant d'ailleurs.

La seule chose qu'il est possible de faire, est de rendre l'apprentissage amusant en proposant des ateliers de dessin en rapport avec un sujet d'apprentissage que l'enfant appréciera. Les différentes études affirment que les méthodes douces et libres ont un impact significatif, contrairement aux exercices forcés. Le mieux étant que l'enfant puisse exprimer par lui-même sa pensée au travers du dessin qu'il animera de lui-même.