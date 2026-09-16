Une nuit glaciale, un piano, un sans-abri et « Bohemian Rhapsody » : cette vidéo a changé sa vie. Logement, célébrités, 40 000 £ récoltés... Comment tout a basculé pour Rhys Wynne-Jones ?

Par une nuit glaciale de janvier 2024, un homme entre dans l'église St Mary's, à Penzance, en Angleterre. Il s'appelle Rhys Wynne-Jones. Il demande s'il peut jouer du piano. Sa version de Bohemian Rhapsody, de Queen, est filmée par un bénévole présent sur les lieux, puis publiée sur Facebook.

Wynne-Jones, 34 ans, vivait alors dans la rue depuis près d'une dizaine d'années. Il s'était rendu à St Mary's pour y trouver un abri : l'église fait partie des « Night Churches » britanniques, ouvertes 24 heures sur 24 pour accueillir les personnes vulnérables.

Après avoir échangé avec les bénévoles présents, il a demandé à utiliser l'instrument. La musique, dit-il, est un mécanisme d'adaptation auquel il a recours depuis des années. Il a confié qu'il y avait beaucoup de bruit dans sa tête, mais que lorsqu'il jouait du piano, sa tête devenait silencieuse et qu'il se sentait calme. Pendant qu'il jouait, des bénévoles et des visiteurs se sont rassemblés pour l'écouter.

La vidéo s'est diffusée rapidement, accumulant des centaines de commentaires de gens cherchant à savoir qui était ce jeune homme, vite surnommé le « Nightchurch Pianist ». Rhys Wynne-Jones s'est alors fait connaître publiquement.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=vylXk5bMCtU[/embed]

Un logement, une tournée et 40 000 £ récoltées

L'attention en ligne lui a valu de nouvelles occasions de jouer, notamment lors d'un concert caritatif où il a croisé des visages familiers de la télévision britannique : Ronnie Wood, Peter Andre et des membres de la distribution d'EastEnders. Avec Peter Andre, il a ensuite collaboré sur un pilote de télévision. D'autres concerts sont prévus, dont une production théâtrale à Bristol.

Deux ans plus tard, en janvier 2026, Wynne-Jones a également trouvé un logement, dans un nouveau développement du programme Coastline Housing, dans l'ouest des Cornouailles. Il y pratique désormais sur un clavier Roland, mange et dort dans un lieu qui lui appartient. Mais un toit ne suffit pas à tout effacer. « La douleur ne s'arrête pas simplement parce qu'on a une clé », a-t-il déclaré.

Sa musique sert désormais une cause précise. En trente mois, ses prestations ont permis de récolter plus de 40 000 £ pour des associations d'aide aux sans-abri et d'autres bonnes causes. Il ne s'imagine pourtant ni musicien professionnel ni célébrité.

Il a expliqué à SWNS qu'il ne se considérait pas comme un pianiste professionnel ou une célébrité, et qu'il avait seulement besoin d'assez d'argent pour couvrir ses dépenses. Il dit simplement aimer jouer pour lever des fonds au profit des sans-abri et d'autres bonnes causes.

Son numéro ne se limite pas au piano : il récite aussi tous les pays du monde, les éléments du tableau périodique et les cent premiers chiffres de Pi. Mais c'est sa musique qui reste au centre de ses apparitions. L'attention médiatique lui a par ailleurs valu de nouveaux abonnés sur Instagram, un réseau qu'il utilise pour encourager d'autres personnes.

Les souvenirs de la rue le poussent désormais à vouloir aider et inspirer ceux qui s'y trouvent encore.