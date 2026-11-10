À 4 700 mètres de fond, des fûts radioactifs éventrés livrent leur contenu aux sédiments depuis des décennies. Que cache vraiment cette zone oubliée de l'Atlantique ? Les premières images du Nautile interrogent.

En mai 2026, le CNRS a envoyé le submersible Nautile inspecter une zone de déchets radioactifs enfouie à 4 700 mètres de profondeur, dans l'Atlantique Nord-Est. Ce qu'il a trouvé n'a rien de rassurant : des fûts rongés par la corrosion, certains totalement éventrés, laissant échapper leur contenu directement sur les sédiments environnants.

Cette plongée s'inscrit dans la campagne NODSSUM, menée du 27 mai au 28 juin 2026 à bord du navire Pourquoi Pas. Le Nautile y a réalisé vingt plongées et photographié de près une cinquantaine de fûts, rapporte le magazine Science et Vie. Les chercheurs ont mesuré une radioactivité qui reste faible, mais supérieure aux seuils qu'ils attendaient, sans que cela constitue un danger immédiat ni un événement majeur selon eux. Plus de 200 000 barils reposent dans cette zone depuis les années 1950.

Un stockage pensé pour durer vingt ans, abandonné

L'histoire de ces fûts remonte à la fin des années 1940. Dès le début des activités nucléaires, la question du stockage des déchets s'est posée, et l'océan est rapidement apparu comme la solution la plus simple : les plaines abyssales, situées à plusieurs centaines de kilomètres des côtes, passaient alors pour des étendues désertiques, sans vie.

Entre 1946 et 1990, plus de 200 000 fûts coulés dans du béton ou du bitume ont ainsi été largués par-dessus bord dans l'Atlantique par une quarantaine de pays, dont la France et les États-Unis, le Royaume-Uni ayant mené la majorité de ces opérations.

Les cylindres métalliques n'étaient censés assurer qu'un confinement d'une vingtaine d'années, la stratégie misant sur la décroissance naturelle des isotopes et sur la dilution océanique des résidus, selon la Flotte océanographique française. Personne n'a jamais prévu de les remonter, et aucun programme de suivi n'a accompagné ces largages en eaux profondes.

La pratique, parfaitement légale à l'époque, a été progressivement restreinte par la Convention de Londres adoptée en 1972, avant de cesser définitivement en 1993.

Trente-cinq ans après les dernières immersions, personne ne savait encore quel impact ce stock pouvait avoir sur les écosystèmes des grands fonds, ni s'il représentait toujours un risque radiologique. C'est tout l'objet de la mission NODSSUM : déterminer si la faune abyssale est contaminée par un phénomène de bioaccumulation.

Une première campagne, en juin 2025, avait permis au robot autonome UlyX de scanner le fond marin pour la première fois et de localiser 3 355 barils, répartis sur 163 km², soit à peine 2 % de la surface totale de largage.

Les images rapportées par le Nautile montrent une faune qui a colonisé les conteneurs corrodés : anémones, éponges et crabes s'installent sur ces structures sans savoir ce qu'elles abritent. Les chercheurs y ont prélevé de l'eau, des sédiments et des organismes vivants, pour traquer les radionucléides dans la chaîne alimentaire abyssale.

La prochaine étape consistera à mesurer précisément la dispersion de ces radionucléides dans les tissus des organismes prélevés au plus près des barils. Les analyses en laboratoire prendront plusieurs mois. L'organisation OSPAR, chargée de la protection de l'Atlantique Nord-Est, utilise déjà les données issues de NODSSUM pour renforcer la surveillance de ces sites. Les premiers résultats complets de l'étude sont attendus début 2027.